Valentina Taguado obtuvo ventaja secreta en MasterChef Celebrity, ¿de qué se trata?

Arrancó un nuevo un ciclo en la cocina más importante del mundo, y con él la posibilidad de seguir avanzando en la competencia, pues así como aumenta el nivel de exigencia en el juego, el nivel de los cocineros también lo hace.

¿Quién se llevó la ventaja en el reciente capítulo de MasterChef Celebrity?

Y como una muestra de su alto nivel como competidora en esta décima temporada, Valentina Taguadono solo logró conquistar el exigente paladar de los jurados, sino también convertirse en la ganadora de una nueva ventaja, que, aunque no reveló dejó, sí dejó bastante intrigados a sus compañeros, especialmente porque podría ser una jugada que podría perjudicarlos.

Y es que, en esta oportunidad la locutora dejó ver su habilidad como cocinera, pero también su capacidad para seguir instrucciones, esas mismas que la llevaron a ser la ganadora del reto, ya que logró seguir al pie de la letra cada una de las orientaciones de Christopher Carpentier, quien fue el chef encargado de hacer la preparación que las celebridades debían replicar lo más exactas posibles.

Valentina, que hizo parte del grupo que preparó las entradas con pechuga de pollo, sorprendió al ser la única de sus compañeros que le puso al plato el cuerito de pollo en forma de triángulo, un detalle que no pasó desapercibido, además de resaltar por su sazón y el toque delicado de la preparación, "se siente que es un plato de una mujer", señaló Carpentier.

¿Por qué Valentina Taguado se llevó importante ventaja en MasterChef Celebrity?

Tras culminarse el tiempo para la degustación y deliberar, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, dieron a conocer en primer lugar, que el delantal negro se lo llevó Patricia Grisales, y en segundo, que la ganadora de la ventaja fue Taguado, decisión que terminó otorgándole un beneficio que será revelado en los siguientes capítulos.

Por su parte, la participante ganadora de este reto, aseguró que le gustaría una ventaja como la que recibió en retos anteriores cuando tuvo que ponerle el delantal negro a su compañera Alejandra Ávila, pues aunque en su momento fue una elección que causó controversia, la actriz no se lo tomó personal.