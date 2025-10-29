Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Patricia Grisales se llevó el primer delantal negro del 'Top 8': así reaccionó

La actriz Patricia Grisales no logró cumplir con el objetivo del reto, por lo que los jurados determinaron que ella debía quedar en riesgo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Patricia Grisales en MastreChef Celebrity 2025.
La razón por la que Patricia Grisales se llevó delantal negro. Foto | Canal RCN.

En un nuevo reto de la caja misteriosa en MasterChef Celebrity, los participantes fueron sorprendidos con la llegada de Christopher Carpentier, quien llegó a la cocina más importante del mundo para ser el encargado de dirigir las preparaciones que los cocineros debían replicar.

¿Quién se llevó el delantal negro en el reciente capítulo de MasterChef Celebrity?

Como en la mayoría de los retos, los participantes contaron con 60 minutos para hacer sus preparaciones, que en esta oportunidad fueron establecidas por Carpentier, quien paso a paso iba indicándoles qué debían hacer, sin embargo, el nivel de complejidad aumentó tras conocer que el chef haría dos preparaciones en simultáneo: la entrada y el plato fuerte.

Para ello, el grupo fue dividido en dos, por un lado, cuatro participantes cocinaron con una pechuga de pollo, para las entradas, y los otros cuatro, con pierna pernil para ejecutar sus platos fuertes.

¿Qué participante quedó con delantal negro en el último capítulo de MasterChef Celebrity?

Tan pronto empezó a correr el tiempo, las celebridades junto a Carpentier, se pusieron manos al obra para sacar adelante sus preparaciones, pues teniendo en cuenta las condiciones del juego, cada minuto era valioso en la cocina.

Patricia Grisales en MastreChef Celebrity 2025.
Patricia Grisales se llevó delantal negro en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Culminados los 60 minutos, fue el momento de pasar a la degustación, que, en esta oportunidad no se realizó en el atril, pues Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch, Belén Alonso y Chris Carpentier estuvieron ubicados en el habitual comedor recibiendo cada una de las presentaciones de los participantes.

Terminado este espacio y luego de probar cada plato, los chefs coincidieron en que la propuesta de Patricia Grisales fue la que menos logró el objetivo del reto, pues además de que visualmente no se parecía al original, cometió varios errores en su preparación que terminaron jugándole en contra.

¿Por qué Patricia Grisales se llevó el delantal negro en MasterChef Celebrity?

Y aunque durante la degustación de Carolina Sabino, los chefs comentaron que hubo algunos desaciertos, finalmente anunciaron que la actriz era quien debía llevarse el delantal negro, argumentando que se notó su dificultad para seguir las instrucciones de Carpentier.

Patricia Grisales en MastreChef Celebrity 2025.
Así reaccionó Patricia Grisales tras llevarse delantal negro. Foto | Canal RCN.

Tras conocer el veredicto, Patricia admitió que, en efecto si le costó seguir los pasos, por lo que no le tomó por sorpresa su decisión, por lo que pasó al frente diciendo que recibía su delantal con mucha dignidad.

