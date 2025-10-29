Christopher Carpentier regresó a MasterChef Celebrity: así fue su recibimiento

Una vez más se encendieron los fogones de la cocina más importante del mundo, y aunque en esta oportunidad las celebridades llegaron a las estaciones sin la presencia de Ricardo Vesga, quien fue el reciente eliminado, los participantes fueron sorprendidos con invitado muy especial: Christopher Carpentier.

¿Quién fue el más reciente invitado a MasterChef Celebrity 2025?

Tras descubrir que en esta oportunidad tendrán que cocinar con pollo en un reto de la caja misteriosa, Claudia Bahamón anunció la llegada del recordado Christopher Carpentier, quien fue recibido entre aplausos por los cocineros, la presentadora y sus colegas, mientras él contemplaba desde la cocina.

Por su puesto, el reconocido chef que fue jurado del programa a lo largo de cuatro temporadas, recibió palabras de admiración por parte de los participantes, pues además de elogiarlo, se mostraron expectantes por trabajar junto a él en un nuevo reto en el que debían seguir las instrucciones al pie de la letra.

¿Por qué Christopher Carpentier estuvo en MasterChef Celebrity?

Tal y como lo mencionó Claudia al inicio del programa, el objetivo de la visita de Carpentier es justamente que sea él quien guíe la receta en el reto de hoy para que los participantes puedan seguirlo y presentar una réplica del plato que el chef irá preparando en simultáneo desde otra cocina mientras ellos lo ven y lo escuchan por medio de unas pantallas.

Christopher Carpentier llegó a la cocina más importante del mundo. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, la dificultad de esta cocinada radica en que Christopher hará dos preparaciones al tiempo, por un lado, una entrada con una pechuga de pollo, y por el otro, un plato fuerte, con pierna pernil.

Por su parte, el jurado explica que, en esta oportunidad tendrán 60 minutos para lograr su preparación, y a diferencia de otros retos, no irán a la despensa, pues a cambio tendrán a su disposición una canasta con todos los ingredientes necesarios para cumplir con la receta.

Por su puesto, el Carpentier se mostró expectante por acompañar al top 8 de esta temporada y ser su líder en las preparaciones. En cuanto a las celebridades, dejaron ver un poco su preocupación por alcanzar a seguirle el ritmo a un maestro de la cocina como lo es el chef chileno.