Christopher Carpentier le llamó la atención a Claudia Bahamón en pleno programa, esta fue la razón

En un nuevo reto de la caja misteriosa que contó con la presencia de Christopher Carpentier, Claudia Bahamón protagonizó un sorpresivo momento junto al chef mientras él se encontraba en medio de la preparación de sus platos.

¿Cuál fue el regaño de Christopher Carpentier a Claudia Bahamón?

Todo ocurrió justo cuando el reconocido chef estaba cocinando y dictando las respectivas instrucciones a las celebridades, quienes al mismo tiempo iban siguiendo sus pasos para lograr una réplica exacta del mismo plato.

Cabe señalar que, consistían en dos preparaciones diferentes para diferentes grupos: uno debía hacer una entrada con pechuga de pollo y el otro, un plato fuerte con pierna pernil.

Dicho esto, cuando Carpentier se disponía a hacer el emplatado de la entrada, Claudia, le hizo la siguiente pregunta: "¿Tú les dijiste que dejaran un pedazo de crocante de pollo?". Al escucharla, él le devuelve la pregunta: "¿quién hizo eso?, ¿tú les dijiste?, por su parte, los participantes le responden al chef que sí.

Al escuchar que la respuesta fue afirmativa, Chris le dice a Bahamón lo siguiente: "te viniste a meter acá, tu les dijiste".

¿Por qué Christopher Carpentier le llamó la atención a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Frente a la confusión que esto generó, Claudia se tomó unos segundos para hablar con las celebridades para nuevamente preguntarles si dejaron el crocante de pollo, sin embargo, al saber que no lo hicieron, ella procede a quitar el que Carpentier había puesto en su plato.

La razón por la que Chris Capentier le llamó la atención a Claudia Bahamón. Foto | Canal RCN.

Ante el gesto de la presentadora, el chef vuelve a tomar el cuero de pollo para ponerlo en su presentación e insiste en que eso pasa por hacerle caso a ella y no a las instrucciones que dio él, pues le reitera que este ingrediente tiene que estar incluido en la presentación porque es fundamental.

Christopher Carpentier le hizo llamado de atención a Claudia Bahamón, esta fue la razón. Foto | Canal RCN.

Finalmente, el chef continúa con su receta y Claudia por su parte también sigue ayudándole a él y a los participantes a despejar las dudas que van surgiendo a lo largo de la cocinada, a pocos minutos de que se terminen los 60 minutos del reto.