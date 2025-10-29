Ricardo Vesga fue eliminado de MasterChef: así se despidieron Claudia Bahamón y Carolina Sabino

El pasado martes 28 de octubre se llevó a cabo el capítulo 105 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en el que Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Alejandra Ávila y Carolina Sabino se enfrentaron a un reto de eliminación, dando paso al Top 8.

Sin embargo, el jurado conformado por: Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, demostró su exigencia al momento en degustar los platillos de los participantes.

Por esta razón, uno de ellos abandonó la cocina de MasterChef a causa de no presentar un plato acorde a la exigencia que tenía el reto de eliminación.

¿Quién fue el participante que abandonó la cocina de MasterChef?

El reconocido actor colombiano Ricardo Vesga abandonó la cocina de MasterChef Celebrity al presentar un crepe de pollo en el que demostró algunas debilidades, según la deliberación del jurado.

¿Cuál fue el error que tuvo Ricardo Vesga para abandonar MasterChef? | Foto: Canal RCN

Cuando Ricardo pasó al atril, demostró tener gran seguridad en la elaboración de su platillo. Sin embargo, no sorprendió a los chefs al no demostrar un plato de alta cocina, en especial, por los comentarios de Jorge Rausch.

Además, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría le hicieron varias observaciones al exparticipante de MasterChef al tener un plato seco y no demostrar un platillo de alta técnica.

¿Qué celebridades se despidieron de Ricardo Vesga tras su salida de MasterChef?

Sin duda, Ricardo Vesga demostró ser un participante ejemplar no solo para los televidentes, sino que también para varias celebridades con las cuales compartió enriquecedoras experiencias en la cocina más famosa del país.

¿Cómo se despidieron Claudia Bahamón y Carolina Sabino de Ricardo Vesga? | Foto: Canal RCN

Así que, una de las participantes con las que Ricardo Vesga construyó una especial amistad fue con Carolina Sabino , quien resaltó con emotividad el gran paso del actor en MasterChef:

“Cada conversación, nuestro cigarrill# y café arreglando el mundo, la risa, la simpleza y la profundidad con la que no enseñas de la vida. Todo se queda por siempre en el corazón, gracias, Ricardo Vesga”, agregó Carolina.

Así también, la presentadora Claudia Bahamón compartió en su cuenta oficial de Instagram el especial cariño que sintió por Ricardo al ser un participante ejemplar y disciplinado.