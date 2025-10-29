Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Ricardo Vesga fue eliminado de MasterChef: así se despidieron Claudia Bahamón y Carolina Sabino

El actor Ricardo Vesga fue eliminado de MasterChef y su salida generó múltiples reacciones por parte de Claudia Bahamón y Carolina Sabino.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ricardo Vesga abandonó MasterChef: así se despidieron Claudia Bahamón y Carolina Sabino
¿Por qué razón Ricardo Vesga abandonó MasterChef? | Foto: Canal RCN

El pasado martes 28 de octubre se llevó a cabo el capítulo 105 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en el que Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Alejandra Ávila y Carolina Sabino se enfrentaron a un reto de eliminación, dando paso al Top 8.

Sin embargo, el jurado conformado por: Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, demostró su exigencia al momento en degustar los platillos de los participantes.

Por esta razón, uno de ellos abandonó la cocina de MasterChef a causa de no presentar un plato acorde a la exigencia que tenía el reto de eliminación.

Artículos relacionados

¿Quién fue el participante que abandonó la cocina de MasterChef?

El reconocido actor colombiano Ricardo Vesga abandonó la cocina de MasterChef Celebrity al presentar un crepe de pollo en el que demostró algunas debilidades, según la deliberación del jurado.

Ricardo Vesga abandonó MasterChef: así se despidieron Claudia Bahamón y Carolina Sabino
¿Cuál fue el error que tuvo Ricardo Vesga para abandonar MasterChef? | Foto: Canal RCN

Cuando Ricardo pasó al atril, demostró tener gran seguridad en la elaboración de su platillo. Sin embargo, no sorprendió a los chefs al no demostrar un plato de alta cocina, en especial, por los comentarios de Jorge Rausch.

Además, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría le hicieron varias observaciones al exparticipante de MasterChef al tener un plato seco y no demostrar un platillo de alta técnica.

Artículos relacionados

¿Qué celebridades se despidieron de Ricardo Vesga tras su salida de MasterChef?

Sin duda, Ricardo Vesga demostró ser un participante ejemplar no solo para los televidentes, sino que también para varias celebridades con las cuales compartió enriquecedoras experiencias en la cocina más famosa del país.

Ricardo Vesga abandonó MasterChef: así se despidieron Claudia Bahamón y Carolina Sabino
¿Cómo se despidieron Claudia Bahamón y Carolina Sabino de Ricardo Vesga? | Foto: Canal RCN

Así que, una de las participantes con las que Ricardo Vesga construyó una especial amistad fue con Carolina Sabino, quien resaltó con emotividad el gran paso del actor en MasterChef:

“Cada conversación, nuestro cigarrill# y café arreglando el mundo, la risa, la simpleza y la profundidad con la que no enseñas de la vida. Todo se queda por siempre en el corazón, gracias, Ricardo Vesga”, agregó Carolina.

Así también, la presentadora Claudia Bahamón compartió en su cuenta oficial de Instagram el especial cariño que sintió por Ricardo al ser un participante ejemplar y disciplinado.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3

Paola Cospi es una de las aspirantes de La casa de los famosos e internautas se sorprenden con la belleza de su hijo.

Aspirantes de La casa de los famosos 3 revelaron a quién le gustaría ver en dinámica de ‘congelados’ La casa de los famosos

Aspirantes de La casa de los famosos 3 revelaron a quién le gustaría ver en dinámica de ‘congelados’

Alejandra Martínez, Eli López y Paola Cospi, aspirantes de La casa de los famosos, revelan a quién quisieran ver en los ‘congelados’.

La reacción de Violeta tras la salida de Ricardo de MasterChef Celebrity Violeta Bergonzi

Así reaccionó Violeta Bergonzi a la salida de Ricardo Vesga de MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi compartió una foto con Ricardo Vesga y un mensaje que conmovió a los fans de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia

Famosa cantante rompió el silencio tras las declaraciones de Clara Diago al “involucrarse” en su actual relación en el pasado.

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló cual es la fotografía que piensa recrear cuando nazca su bebé

Iker Millonario se conmueve con video de su mamá. Karol G

Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida

¡Adiós a un ícono! Falleció distinguida cantante quien dejó gran legado en la ranchera Talento internacional

Murió distinguida cantante que dejó gran legado en la ranchera: ¿quién era?

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?