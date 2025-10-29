Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia

En los últimos días, miles de internautas han demostrado su expectativa con el grupo de aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las aspirantes es la creadora de contenido digital, Clara Diago , quien se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas al revelar en una entrevista del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, que no le gustaría encontrarse en el reality con una reconocida cantante, quien se “involucró” en su relación en el pasado.

¿Quién es la famosa mujer con la que Clara Diago afirmó que se “involucró” en su relación?

Hace unos días, las aspirantes de La casa de los famosos Colombia fueron revelaron en el programa de ¿Qué hay pa’ dañar? a quién no les gustaría encontrarse en el reality.

Así que Clara Diago , una de las aspirantes, reveló en la entrevista que no le gustaría encontrarse a Rafaela Chávez, la hija de Marbelle, a quien aseguró que se “involucró” en su relación en el pasado:

“No me gusta la energía de ella y sí he tenido problemas porque se metió en mi relación, entonces es una persona NO grata para mí. La verdad, el hombre tiene la culpa primero, pero ella fue una persona que se metió en mi relación actual, sabiendo que yo existía, fue una falta total”, agregó Clara.

¿Qué dijo Rafaella tras las declaraciones de Clara Diago?

A raíz de esta polémica, Rafaella se pronunció, a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 975 mil seguidores, una sorprendente confesión acerca de las palabras de Clara Diago, pues desmintió las declaraciones de la modelo:

“Quiero dejar algo claro: no tengo, ni he tenido ningún vínculo sentimental con el hombre al que se me intenta relacionar. Respeto mi nombre y mi trayectoria. He guardado silencio por respeto”, señaló Rafaella.

¿Quiénes son las aspirantes de La casa de los famosos 3?

Durante esta semana, se confirmó el nombre del segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia, tras revelarse que Nicolás Arrieta es el primer participante del reality.

Las aspirantes del segundo grupo son: Alejandra Martínez, Alexa Torrex, Clara Diago, Eli López, Paola Cospi y Tina Janna.

¿Cómo votar por su aspirante preferida de La casa de los famosos Colombia 3?

Recuerda que las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 2 de noviembre. El nombre de la segunda habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será confirmada en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN.

¿Cómo votar por tu aspirante preferida de La casa de los famosos Colombia 3?

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu participante preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la caja llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 2 de noviembre a las 4:00 p.m.