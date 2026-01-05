Luisa Fernanda W hizo una inesperada confesión acerca de su relación con Pipe Bueno: esto dijo

Luisa Fernanda W se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al compartir varios acontecimientos de su vida mediante las redes sociales.

Así también, Luisa ha acaparado la atención mediática al hacer varias confesiones de su vida personal, en especial, por algunas curiosidades que hizo sobre sus hijos y de su pareja, el cantante de género popular, Pipe Bueno.

¿Cómo separa lo emocional a lo laboral Luisa Fernanda W de Pipe Bueno?

Recientemente, Luisa Fernanda W fue una de las invitadas a ‘El primer paso pódcast’, un programa digital que se basa en relatar varios acontecimientos de la vida de algunas personas que se arriesgaron a tomar el primer paso en sus respectivas vocaciones.

Esta confesión hizo Luisa Fernanda W sobre Pipe Bueno. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, la creadora de contenido digital realizó varias confesiones de su vida cotidiana, en especial de cómo separa lo laboral de lo personal junto a Pipe Bueno, quien es el padre de sus dos hijos, pareja y, también, con quien tiene varios proyectos en la actualidad.

Durante la entrevista, le preguntaron a Luisa acerca de cómo separa lo emocional a lo laboral junto a Pipe Bueno, expresando las siguientes palabras:

“Desde el día cero, Pipe y yo hicimos nuestra promesa, la cual fue separar los negocios a nuestra relación. Algo que tenemos muy claro, es que, si el día de mañana nosotros dos nos separamos por alguna razón, nuestros negocios, ni nuestros hijos se va a ver afectados”, agregó Luisa Fernanda W.

Por su parte, Luisa se ha convertido en un gran referente para varios de sus seguidores al demostrar los años que lleva de trayectoria en redes sociales y, también, tras los puntos clave que tiene en la comunicación junto a su pareja:

“Algo que nosotros tuvimos presente en ese momento era que no íbamos a tocar a nuestros hijos, ni a nuestros negocios. Además, algo claro que tenemos en nuestra relación, es que la palabra separación, no existe en la casa. Sin embargo, debemos cuidar nuestro patrimonio”

¿Por qué Luisa Fernanda W se inspiró de tener un restaurante después de MasterChef Celebrity?

Recordemos que, hace varios años, Luisa Fernanda W, cautivó a sus seguidores al ser parte de una de las temporadas de MasterCher Celebrity, una producción del Canal RCN, en la que demostró sus múltiples habilidades en la cocina.

Así nació el restaurante que tiene Luisa Fernanda W junto a Pipe Bueno. | Foto: Canal RCN

Luego de su paso en la cocina más famosa del país, confesó que sintió una gran inspiración para fundar su propio restaurante. Con base en esto, anunció en el pódcast, cómo nació Rancho MX, junto a Pipe Bueno:

