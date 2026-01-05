Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W hizo una inesperada confesión acerca de su relación con Pipe Bueno: esto dijo

Luisa Fernanda W rompió el silencio acerca de cómo separa lo emocional a lo personal dentro de su relación con Pipe Bueno.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luisa Fernanda W hizo una inesperada confesión acerca de su relación con Pipe Bueno: esto dijo
¿Cuál fue la confesión que hizo Luisa Fernanda W sobre Pipe Bueno? | Foto: Canal RCN

Luisa Fernanda W se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al compartir varios acontecimientos de su vida mediante las redes sociales.

Así también, Luisa ha acaparado la atención mediática al hacer varias confesiones de su vida personal, en especial, por algunas curiosidades que hizo sobre sus hijos y de su pareja, el cantante de género popular, Pipe Bueno.

Artículos relacionados

¿Cómo separa lo emocional a lo laboral Luisa Fernanda W de Pipe Bueno?

Recientemente, Luisa Fernanda W fue una de las invitadas a ‘El primer paso pódcast’, un programa digital que se basa en relatar varios acontecimientos de la vida de algunas personas que se arriesgaron a tomar el primer paso en sus respectivas vocaciones.

Luisa Fernanda W hizo una inesperada confesión acerca de su relación con Pipe Bueno: esto dijo
Esta confesión hizo Luisa Fernanda W sobre Pipe Bueno. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, la creadora de contenido digital realizó varias confesiones de su vida cotidiana, en especial de cómo separa lo laboral de lo personal junto a Pipe Bueno, quien es el padre de sus dos hijos, pareja y, también, con quien tiene varios proyectos en la actualidad.

Durante la entrevista, le preguntaron a Luisa acerca de cómo separa lo emocional a lo laboral junto a Pipe Bueno, expresando las siguientes palabras:

“Desde el día cero, Pipe y yo hicimos nuestra promesa, la cual fue separar los negocios a nuestra relación. Algo que tenemos muy claro, es que, si el día de mañana nosotros dos nos separamos por alguna razón, nuestros negocios, ni nuestros hijos se va a ver afectados”, agregó Luisa Fernanda W.

Por su parte, Luisa se ha convertido en un gran referente para varios de sus seguidores al demostrar los años que lleva de trayectoria en redes sociales y, también, tras los puntos clave que tiene en la comunicación junto a su pareja:

Artículos relacionados

“Algo que nosotros tuvimos presente en ese momento era que no íbamos a tocar a nuestros hijos, ni a nuestros negocios. Además, algo claro que tenemos en nuestra relación, es que la palabra separación, no existe en la casa. Sin embargo, debemos cuidar nuestro patrimonio”

¿Por qué Luisa Fernanda W se inspiró de tener un restaurante después de MasterChef Celebrity?

Recordemos que, hace varios años, Luisa Fernanda W, cautivó a sus seguidores al ser parte de una de las temporadas de MasterCher Celebrity, una producción del Canal RCN, en la que demostró sus múltiples habilidades en la cocina.

Luisa Fernanda W hizo una inesperada confesión acerca de su relación con Pipe Bueno: esto dijo
Así nació el restaurante que tiene Luisa Fernanda W junto a Pipe Bueno. | Foto: Canal RCN

Luego de su paso en la cocina más famosa del país, confesó que sintió una gran inspiración para fundar su propio restaurante. Con base en esto, anunció en el pódcast, cómo nació Rancho MX, junto a Pipe Bueno:

Artículos relacionados

“Yo me acuerdo que cuando estuve en MasterChef Celebrity, mis múltiples ideas, me ayudaron a querer fundar un restaurante. Entonces, cuando yo conozco a Pipe, él me presenta a nuestro socio, con quien tenía la idea de fundar un restaurante de comida mexicana y campestre. Luego, me convertí en socia de Rancho MX3”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Uribe y Manuela Gómez viven tenso posicionamiento antes de La casa de los famosos Sara Uribe

Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso posicionamiento antes de La casa de los famosos | VIDEO

Sara Uribe y Manuela Gómez tuvieron su primer posicionamiento previo a La casa de los famosos Colombia 2026.

Famosa actriz busca asistencia médica para morir Talento internacional

Famosa actriz busca asistencia médica para morir tras años de trastornos mentales

Actriz y comediante canadiense solicita asistencia médica para morir tras décadas de lucha constante contra diversos trastornos mentales.

Westcol anunció que transmitirá el partido oficial de Messi con Inter Miami. Lionel Messi

Westcol va con todo en 2026: transmitirá el partido oficial de Messi en Ecuador

Westcol sorprendió al confirmar que será uno de los pocos streamers con derechos para reaccionar al partido de Messi con Inter Miami.

Lo más superlike

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto

El concierto de Andy Rivera en Pasto tuvo un momento inesperado cuando Jhony Rivera apareció disfrazado y terminó acompañando a su hijo en tarima.

WhatsApp Tecnología

La lista de celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir del 15 de enero de 2026

Juanda Caribe lideró campaña que transformó la vida de un niño barranquillero La casa de los famosos

Juanda Caribe lideró campaña solidaria que transformó la vida de un niño barranquillero

La actriz Alejandra Barros revela que contrajo neumonía tras largas jornadas de grabaciones Talento internacional

Famosa actriz revela que contrajo neumonía por largas jornadas de trabajo

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?