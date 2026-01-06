Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo, ¿qué sucedió?

Miley Cyrus se convirtió en el centro de atención luego de protagonizar un momento inesperado en la alfombra roja. Mientras posaba para los fotógrafos, la cantante se vio envuelta en un pequeño conflicto con uno de ellos, lo que generó gran repercusión en redes sociales.

¿Qué le dijo el fotógrafo a Miley Cyrus?

Durante el paso de Miley Cyrus por el área destinada a las fotografías en los Palm Springs International Film Awards, uno de los fotógrafos comenzó a insistir de manera repetida en que la cantante se quitara las gafas.

Miley Cyrus protagoniza inesperado momento junto a un fotógrafo / (Foto de AFP y Freepik)

Las imágenes y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales muestran que el tono empleado por el reportero fue elevado y directo, algo que claramente no fue del agrado de la artista. Miley, en vez de ignorar la situación, decidió detenerse y enfrentarlo con firmeza.

¿Cómo reaccionó Miley Cyrus ante el fotógrafo?

Ante esa actitud insistente y poco cordial del fotógrafo, la cantante optó por mantener su postura frente a la cámara, sin ceder a sus peticiones. En lugar de ignorar la situación, Miley Cyrus decidió acercarse con calma y seguridad para expresar su desacuerdo de manera directa:

“Si me gritas, haré lo contrario de lo que me pides”, respondió.

Pese a la incomodidad del momento, la artista continuó participando en el recorrido por la alfombra roja y siguió posando para otros medios. El video se compartió ampliamente y abrió debate sobre sus reacciones ante este tipo de situaciones inesperadas.

¿Qué antecedentes tiene Miley Cyrus con los fotógrafos?

Este no es el primer episodio en el que Miley Cyrus protagoniza un intercambio con fotógrafos. En redes recuerdan que, en la ceremonia de los Grammy 2024, la cantante fue noticia porque, luego de notar empujones y gritos desordenados, se detuvo frente a los reporteros y pidió calma antes de continuar posando.

Así reaccionó Miley Cyrus ante los fotógrafos / (Foto de AFP)

En otra ocasión, Miley Cyrus fue captada reaccionando de manera directa ante los paparazzi que la seguían fuera de su casa, su gimnasio y otros lugares privados. Entre sus acciones, se incluyen arrojarles agua con una botella o incluso escupirles desde su carro, gestos que, afirmó, buscaban proteger su espacio personal.

Según explicó en ese momento, su reacción no era simplemente impulsiva, sino una respuesta a cómo percibía el trato que recibía. Miley aseguraba que los paparazzi no la trataban como a un ser humano, sino más bien como si fuera un “animal de zoológico”, y que sus acciones eran proporcionales a la invasión de su privacidad.