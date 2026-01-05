Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso posicionamiento antes de La casa de los famosos | VIDEO

Este lunes 5 de enero, Sara Uribe fue confirmada como una de las participantes elegidas por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para habitar la casa, que abrirá sus puertas el próximo 12 de enero. Sin embargo, antes de que el reality dé inicio, la presentadora y Manuela Gómez, otra de las participantes, ya tuvieron su primer posicionamiento previo.

Sara Uribe y Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia 2026 tienen historia juntas?

Sara Uribe y Manuela Gómez, participantes confirmadas para La casa de los famosos Colombia, estuvieron presentes durante la emisión del programa matutino Buen día, Colombia de este lunes 5 de enero en donde tuvieron la oportunidad no solo de compartir su emoción por esta nueva experiencia, sino también de llevar a cabo su primer posicionamiento.

Manuela Gómez reaccionó al ingreso de Sara Uribe a La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Y es que vale la pena destacar que dentro del reality existe un espacio esencial en el que los participantes en competencia tienen la oportunidad de posicionarse frente al compañero que no quieren que continúe dentro de La casa de los famosos Colombia.

En esta ocasión, las participantes, que ya tienen historia desde Protagonistas de novela en 2012, llevaron a cabo esta contundente dinámica y terminaron generando tensión en el programa.

¿Cómo fue el primer posicionamiento entre Sara Uribe y Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia 2026?

Fue Sara Uribe quien decidió posicionarse frente a Manuela Gómez mencionándole que aunque le gustaba lo que había logrado hasta el momento en su vida, no iba a permitir que hablara sobre su vida personal.

Manuela Gómez sorprende con inesperada petición a Sara Uribe. (Foto Canal RCN).

“Manuela, he venido conociendo tu proceso desde hace mucho tiempo, me encanta lo que estas haciendo ahora, pero mi vida personal es mi vida personal y hay límites que tú no debes cruzar”, mencionó Sara.

Ante sus palabras Manuela Gómez respondió negando haber hecho comentarios alusivos a su vida personal.

“Hasta este momento no me he metido en absolutamente nada de tu vida personal, simplemente si digo: no te tomes nada personal, es por lo que llegara a pasar, no por lo que está pasando en este momento. Nunca me he metido en tu vida”, respondió Uribe.

El momento terminó en un ambiente tenso que posteriormente fue suavizado por los presentadores de Buen día, Colombia.