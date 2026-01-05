Juanda Caribe lideró campaña solidaria que transformó la vida de un niño barranquillero

La confirmación de Juanda Caribe como participante de La casa de los famosos 3, reactivó conversaciones en redes sobre un momento muy recordado de su trayectoria. Los internautas han traído nuevamente a la conversación la campaña que cambió la vida de un menor que vendía dulces en Barranquilla.

¿Cómo fue la campaña solidaria de Juanda Caribe?

En menos de 24 horas, una iniciativa liderada por Juanda Caribe logró recaudar más de 125 millones de pesos, monto que tuvo como propósito principal la compra de una vivienda para Hugo, su abuela y su hermano menor, habitantes del barrio Villa Colombia de Barranquilla.

Juanda Caribe realizó campaña solidaria en redes / (Foto del Canal RCN)

La campaña se dio tras la difusión de la historia del niño, quien desde los seis años recorría calles y centros comerciales vendiendo dulces para contribuir al sustento del hogar. La recaudación se completó en cerca de catorce horas y contó con el respaldo de miles de personas que hicieron aportes económicos.

Según se conoció, los recursos permitieron asegurar un nuevo hogar para la familia y ofrecerles mayor estabilidad.

¿Qué beneficios generó la campaña de Juanda Caribe?

El impacto de la campaña fue más allá de la entrega de una vivienda. Hugo, de 13 años, accedió a una beca del 100% en una universidad en Barranquilla, con la posibilidad de cursar la carrera que elija, entre ellas Ingeniería de Sistemas, opción que ha manifestado como su principal aspiración.

Adicionalmente, se generó un emprendimiento familiar basado en la experiencia culinaria de su abuela, con el objetivo de generar ingresos estables. La ayuda también incluyó acompañamiento médico para el menor y su hermano, quienes iniciaron procesos de atención especializada.

¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre su participación en La casa de los famosos 3?

Tras su confirmación oficial en La casa de los famosos 3, Juanda Caribe ha compartido algunos detalles sobre su ingreso al formato. Ha señalado que el reality permitirá conocer facetas que no siempre se muestran en redes sociales y que la convivencia constante representa un reto distinto a otros proyectos en los que ha participado.

Juanda Caribe, participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

El comediante también ha mencionado que su experiencia previa en programas de competencia le dio herramientas para manejar la exposición continua. Asegura que lleva la bandera de la costa en alto y, que independientemente de su resultado, desde ya se considera un ganador.

Los internautas esperan su llegada al reality, cuyo estreno se llevará a cabo el lunes 12 de enero de 2026, a las 8:00 p. m por Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles podrás encontrarlos en lacasadelosfamososcolombia.com