Famosa actriz revela que contrajo neumonía por largas jornadas de trabajo

Una reconocida actriz reveló que contrajo neumonía tras someterse a largas jornadas de trabajo, preocupando a sus seguidores.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La actriz Alejandra Barros revela que contrajo neumonía tras largas jornadas de grabaciones
La famosa actriz que contrajo neumonía por largas grabaciones dejó una reflexión sobre su salud. (Fotos: Freepik)

En las últimas horas, una reconocida actriz prendió las alarmas al revelar que tras una larga jornada de grabaciones contrajo una neumonía que no solo ha preocupado a sus seguidores, sino que la han hecho reflexionar sobre la importancia de cuidar su salud para este 2026.

¿Qué famosa actriz contrajo una neumonía tras largas jornadas de trabajo?

Se trata de la actriz mexicana Alejandra Barros, de 54 años, quien es reconocida por participar en producciones como 'La Rosa de Guadalupe' y 'Mujeres casos de la vida real'.

Alejandra Barros, actriz mexicana, revela que tiene neumonía
La actriz Alejandra Barros contó que inicialmente presentó una gripa, la cual evolucionó hasta convertirse en neumonía. (Foto: Freepik)

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, donde suma más de cuatrocientos mil seguidores, la actriz publicó una fotografía revelando que a causa de la enfermedad que contrajo, deberá respirar con la ayuda de una bala de oxígeno.

Asimismo, en la descripción de su post, Barros relató que tras haber grabado por más de tres meses en San Luis de Potosí, en un clima cambiante entre calor y frío, pesco un resfriado que la llevó a pasar días en cama.

Según relata, a esto se sumaba el agotamiento extremo que ella y varios de sus colegas soportaron durante largas horas, debido a las exigentes grabaciones que debían realizar.

Fueron muchas horas de grabación, muchas desmañanadas y sobra decir con un cansancio tremendo, varios compañeros cayeron en cama con gripas de todo tipo, yo no fui la excepción", expresó, mientras reflexionó acerca de su enfermedad.

¿Qué reflexión dejó la actriz Alejandra Barros luego de contraer una neumonía tras largas jornadas de trabajo?

En medio de su post, la actriz también dejó ver a sus seguidores que la grave enfermedad que ha contraído le ha dejado una reflexión.

Explicó que muchas veces se preguntó por qué no tomó las vacaciones que tanto anhelaba y aseguró que nunca se escuchó a sí misma, dejando claro que aunque tiene que volver a grabar, su prioridad para este 2026 será estar más pendiente de su salud.

Mañana regreso a San Luis a seguir grabando y regreso cansada, triste, con miedo a contagiarme de otra gripa, con mis pulmones lastimados, pero con ganas de terminar este proyecto, con todo lo que puedo dar, y ahora si escuchándome. No quiero abusar de mi cuerpo nunca más. La salud y el amor hoy se vuelven mi prioridad para este 2026", concluyó.

