Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lo que dicen los fans de Karina García sobre perdonar a Yina Calderón, ¿reconciliación a la vista?

Fans de Karina García opinan sobre un posible perdón a Yina Calderón antes de su nuevo reality y desata ola de reacciones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Fans de Karina García le quitarían su apoyo si perdona a Yina Calderón
Lo que dicen los fans de Karina García si perdona a Yina Calderón (Foto: Canal RCN)

En redes sociales circulan varios comentarios en los que supuestamente la fanaticada de Karina García asegura que le quitaría el apoyo si perdona a Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Por qué fans dejarían de seguir a Karina García si perdona a Yina Calderón?

Se rumorea que Yina Calderón habría ayudado a Karina García para que ingresara a este reality en República Dominicana.

En redes también circula un video en el que Yina le dice a Karina que confiara en ella y, posteriormente, comenzó una enemistad durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Como muchos televidentes recuerdan, ambas creadoras de contenido protagonizaron fuertes roces a lo largo de su estadía en el programa.

Ahora, las dos se encuentran próximas a ingresar a este nuevo formato en el país centroamericano.

Fans de Karina García le quitarían su apoyo si perdona a Yina Calderón
Lo que dicen los fans de Karina García si perdona a Yina Calderón (Foto: Canal RCN)

Si la información sobre su posible reconciliación fuera cierta y llegaran a ser nuevamente amigas, los fans se mostraron divididos: algunos opinan que Karina tiene un buen corazón y sería capaz de perdonar a la empresaria:

“Ella no guarda rencor”, mientras que otros expresaron su total desacuerdo: “Donde Kari haga eso, me le retiro”; “Yo siento que Karina le va a hablar a Yina y, si lo hace, va a perder seguidores”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo Yaya si Karina llegara a perdonar a Yina Calderón?

En una reciente emisión del pódcast Dímelo King, se refirieron al tema, y Yaya opinó que no creía que esto llegara a pasar, pues los conflictos entre ellas fueron muy fuertes.

Artículos relacionados

Aun así, aseguró que es evidente que en este reality tendrán que compartir nuevamente y aprender a convivir juntas.

“Ahora que ellas vuelvan a ser amigas lo dudo muchísimo, y si pasa, siento que no hay que juzgar esa situación, hay que perdonar”, dijo Yaya haciendo comparación con Jesús “Si nos perdonó porque ellas, no”.

Fans de Karina García le quitarían su apoyo si perdona a Yina Calderón
Lo que dicen los fans de Karina García si perdona a Yina Calderón (Foto: Canal RCN)

Por lo pronto, las dos influencers están próximas a ingresar nuevamente a una convivencia junto a otras personalidades, creadoras de contenido y celebridades de distintos países.

Además, los fans esperan que se revelen más participantes, pues se rumorea que Andre Valdiri también podría hacer parte de este reality de convivencia.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate

Reviven video de Melissa Gate diciendo que este año no iría a más realities con fuertes críticas

Melissa Gate enfrenta críticas luego de que revivieran un video en el que aseguraba que no participaría en más realities.

Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia

Famosa cantante rompió el silencio tras las declaraciones de Clara Diago al “involucrarse” en su actual relación en el pasado.

Baby Demoni, baño, muerte Influencers

Salen a la luz inéditas imágenes del baño donde habrían encontrado a Baby Demoni

Las fotografías del lugar tienen elementos que serían pruebas para identificar lo que le ocurrió a Baby Demoni antes de morir.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano con orzuelo Aída Victoria Merlano

¿Qué es un orzuelo, afección que sufrió Aida Victoria Merlano, y cómo tratarlo?

Estos son los cuidados que se debes tener para sanar un orzuelo, afección que tuvo Aida Victoria Merlano.

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 Talento nacional

Juan Fernando Quintero lleva la Comuna 13 al mundo de la moda: así es su nuevo emprendimiento

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló cual es la fotografía que piensa recrear cuando nazca su bebé

Iker Millonario se conmueve con video de su mamá. Karol G

Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida