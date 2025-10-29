Lo que dicen los fans de Karina García sobre perdonar a Yina Calderón, ¿reconciliación a la vista?

En redes sociales circulan varios comentarios en los que supuestamente la fanaticada de Karina García asegura que le quitaría el apoyo si perdona a Yina Calderón.

¿Por qué fans dejarían de seguir a Karina García si perdona a Yina Calderón?

Se rumorea que Yina Calderón habría ayudado a Karina García para que ingresara a este reality en República Dominicana.

En redes también circula un video en el que Yina le dice a Karina que confiara en ella y, posteriormente, comenzó una enemistad durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Como muchos televidentes recuerdan, ambas creadoras de contenido protagonizaron fuertes roces a lo largo de su estadía en el programa.

Ahora, las dos se encuentran próximas a ingresar a este nuevo formato en el país centroamericano.

Lo que dicen los fans de Karina García si perdona a Yina Calderón (Foto: Canal RCN)

Si la información sobre su posible reconciliación fuera cierta y llegaran a ser nuevamente amigas, los fans se mostraron divididos: algunos opinan que Karina tiene un buen corazón y sería capaz de perdonar a la empresaria:

“Ella no guarda rencor”, mientras que otros expresaron su total desacuerdo: “Donde Kari haga eso, me le retiro”; “Yo siento que Karina le va a hablar a Yina y, si lo hace, va a perder seguidores”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo Yaya si Karina llegara a perdonar a Yina Calderón?

En una reciente emisión del pódcast Dímelo King, se refirieron al tema, y Yaya opinó que no creía que esto llegara a pasar, pues los conflictos entre ellas fueron muy fuertes.

Aun así, aseguró que es evidente que en este reality tendrán que compartir nuevamente y aprender a convivir juntas.

“Ahora que ellas vuelvan a ser amigas lo dudo muchísimo, y si pasa, siento que no hay que juzgar esa situación, hay que perdonar”, dijo Yaya haciendo comparación con Jesús “Si nos perdonó porque ellas, no”.

Por lo pronto, las dos influencers están próximas a ingresar nuevamente a una convivencia junto a otras personalidades, creadoras de contenido y celebridades de distintos países.

Además, los fans esperan que se revelen más participantes, pues se rumorea que Andre Valdiri también podría hacer parte de este reality de convivencia.