Así reaccionó Yina Calderón a la entrada de Melissa Gate a otro reality: "está desesperada"

Yina Calderón arremete contra Melissa Gate tras su ingreso a un reality internacional y desata polémica en redes sociales.

Yina Calderón critica el ingreso de Melissa Gate a un reality internacional.
Yina Calderón asegura que Melissa Gate está desesperada por verla triunfar. (Foto Canal RCN)

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no se guardó nada tras enterarse de que Melissa Gate será parte del reality internacional “La casa de Alofoke”.

Yina Calderón lanza fuertes declaraciones en contra de Melissa Gate.
Yina Calderón opinó sobre el ingreso de Melissa Gate al reality "La casa de Alofoke". (Foto Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón criticó el ingreso de Melissa Gate al reality “La casa de Alofoke”?

A través de una publicación en sus redes sociales, la creadora de contenido lanzó fuertes declaraciones contra su excompañera, asegurando que su ingreso al programa responde a un acto de desesperación.

Según Yina, Melissa estaría buscando recuperar relevancia en el mundo del entretenimiento, luego de que tanto Karina García como la propia Yina hayan logrado mantenerse vigentes y con proyectos sólidos.

En su video, Yina afirma que Melissa le “rogó” a Alofoke para que la incluyera en su programa, a pesar de haber dicho públicamente que no participaría en ningún reality.

“Melissa está desesperada porque no soporta que a Karina y a mí nos vaya mejor”, expresó Yina en su publicación.

Yina Calderón no solo cuestiona la decisión de Melissa, sino que también la acusa de haber entrado al reality recién operada de la nariz, haciendo alusión a que no está preparada ni física ni emocionalmente para enfrentar un encierro.

¿Por qué Yina cree que Melissa Gate está desesperada?

Además, según sus palabras, Melissa tomó esta decisión por desespero y para no tener que seguir pidiéndole apoyo económico a sus seguidores en sus transmisiones en vivo.

Asimismo, Yina recordó que Melissa Gate solía referirse a esa clase de realities como “programuchos”, y ahora está haciendo parte de uno de ellos, pero que no le va a funcionar porque para que Melissa brille tiene que tener una enemiga como Yina dentro de la misma casa.

Por otra parte, Yina afirma que Melissa más que sentir rabia por ella, la siente es por Karina García, a quien no ha podido superar desde su participación en La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón y Karina García, ahora compartirán pantalla en “La mansión de Luinny”. El programa, producido en República Dominicana por el creador de contenido Luinny Corporán, reunirá a influencers de distintos países en una dinámica de convivencia y competencia.

La polémica entre las dos creadoras de contenido continúa y todo apunta a que los realities internacionales serán el nuevo escenario de sus enfrentamientos.

Yina Calderón, Melissa Gate y Karina García participarán en realities internacionales.
Yina Calderón y Karina García participarán en "La mansión de Luinny", mientras que Melissa Gate participará en "La casa de Alofoke". (Fotos Canal RCN)
