Lamine Yamal y Nicki Nicole viven un momento tenso tras una advertencia familiar

El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal atraviesa uno de sus momentos más tensos, pues aunque la pareja se ha mostrado públicamente unida y feliz desde que confirmó su relación, un fuerte rumor comenzó a circular en las últimas horas.

La familia del jugador del Barcelona habría expresado su total desaprobación hacia la artista y le habría pedido al deportista que no la lleve a los eventos familiares.

¿Qué habría dicho la familia de Lamine Yamal sobre Nicki Nicole?

De acuerdo con versiones divulgadas por medios españoles, los padres del futbolista no estarían conformes con su noviazgo y manifestaron su rechazo, enviándole un mensaje directo.

“No la traigas, no la queremos ver”.

La supuesta advertencia habría ocurrido antes de una importante gala, y al parecer, el principal motivo de la tensión sería la diferencia de edad entre ambos, pues ella tiene 25 años y él apenas 18, además de la preocupación de que esta relación pueda distraer al joven futbolista en el mejor momento de su carrera profesional.

¿Cómo han reaccionado Nicki Nicole y Lamine Yamal ante los rumores?

Nicki Nicole y Lamine Yamal no han dejado de mostrarse juntos, en redes sociales, se les ha visto compartiendo momentos de cariño y apoyo mutuo, incluso en medio de las críticas.

Lamine Yamal y Nicki Nicole viven un momento tenso tras la supuesta advertencia familiar. Foto: AFP / Rodrigo Varela

La cantante, conocida por mantener su vida privada en reserva, ha optado por no pronunciarse directamente sobre el tema, mientras que el futbolista ha preferido concentrarse en su desempeño con el FC Barcelona.

Cercanos a la pareja aseguran que ambos intentan mantener su relación al margen del conflicto familiar, aunque el distanciamiento entre Nicki y la familia de Lamine sería evidente.

¿Podrá la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal superar la presión familiar?

Nicki y Lamine se convirtieron en el centro de atención de la prensa internacional y lo que comenzó como una historia romántica entre una estrella musical y una promesa del fútbol europeo, ahora enfrenta una ola de especulaciones sobre una posible ruptura por el rechazo familiar.

El entorno familiar de Lamine Yamal habría lanzado una advertencia que incomodó a Nicki Nicole. (Foto John MACDOUGALL / AFP)

Y aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre las supuestas declaraciones de los padres del jugador, lo cierto es que la situación ha generado un clima de tensión en torno a la pareja.