Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lamine Yamal y Nicki Nicole viven un momento tenso tras una advertencia familiar

El entorno familiar de Lamine Yamal habría lanzado una advertencia que incomodó a Nicki Nicole y desató rumores de tensión en la pareja.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Nicki Nicole y Lamine Yamal
¿Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal? | Fotos AFP: Ronda Churchill y Manaure Quintero

El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal atraviesa uno de sus momentos más tensos, pues aunque la pareja se ha mostrado públicamente unida y feliz desde que confirmó su relación, un fuerte rumor comenzó a circular en las últimas horas.

La familia del jugador del Barcelona habría expresado su total desaprobación hacia la artista y le habría pedido al deportista que no la lleve a los eventos familiares.

Artículos relacionados

¿Qué habría dicho la familia de Lamine Yamal sobre Nicki Nicole?

De acuerdo con versiones divulgadas por medios españoles, los padres del futbolista no estarían conformes con su noviazgo y manifestaron su rechazo, enviándole un mensaje directo.

“No la traigas, no la queremos ver”.

La supuesta advertencia habría ocurrido antes de una importante gala, y al parecer, el principal motivo de la tensión sería la diferencia de edad entre ambos, pues ella tiene 25 años y él apenas 18, además de la preocupación de que esta relación pueda distraer al joven futbolista en el mejor momento de su carrera profesional.

Artículos relacionados

¿Cómo han reaccionado Nicki Nicole y Lamine Yamal ante los rumores?

Nicki Nicole y Lamine Yamal no han dejado de mostrarse juntos, en redes sociales, se les ha visto compartiendo momentos de cariño y apoyo mutuo, incluso en medio de las críticas.

Lamine Yamal y Nicki Nicole viven un momento tenso tras la supuesta advertencia familiar.
Lamine Yamal y Nicki Nicole viven un momento tenso tras la supuesta advertencia familiar. Foto: AFP / Rodrigo Varela

La cantante, conocida por mantener su vida privada en reserva, ha optado por no pronunciarse directamente sobre el tema, mientras que el futbolista ha preferido concentrarse en su desempeño con el FC Barcelona.

Cercanos a la pareja aseguran que ambos intentan mantener su relación al margen del conflicto familiar, aunque el distanciamiento entre Nicki y la familia de Lamine sería evidente.

Artículos relacionados

¿Podrá la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal superar la presión familiar?

Nicki y Lamine se convirtieron en el centro de atención de la prensa internacional y lo que comenzó como una historia romántica entre una estrella musical y una promesa del fútbol europeo, ahora enfrenta una ola de especulaciones sobre una posible ruptura por el rechazo familiar.

Lamine Yamal
El entorno familiar de Lamine Yamal habría lanzado una advertencia que incomodó a Nicki Nicole. (Foto John MACDOUGALL / AFP)

Y aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre las supuestas declaraciones de los padres del jugador, lo cierto es que la situación ha generado un clima de tensión en torno a la pareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rafaella en el programa ¿Quién es la máscara? - Clara Diago como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026. Marbelle

Hija de Marbelle habría lanzado pulla contra aspirante de La casa de los famosos Colombia

Tras ser acusada de involucrarse con un hombre comprometido, Rafaella Chávez envió contundente mensaje en redes sociales, "no me busquen".

Yina Calderón no decepcionó con su look en el inicio de reality internacional Yina Calderón

Yina Calderón sorprende con extravagante look en el inicio de reality internacional

Yina Calderón divide opiniones con el curioso vestido que eligió para su debut en reality internacional en el que está Karina García.

Ella es una de las bellas hijas de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea: este es su parecido Ana María Orozco

Ella es una de las bellas hijas de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea: este es su parecido

Internautas se sorprenden con la belleza de una de las hijas de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea.

Lo más superlike

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

La IA reveló que esta técnica es avalada por expertos del sueño y es fácil de llevar a cabo.

Jenny López deja sin palabras al interpretar música llanera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio ante las críticas en redes: "Me pego unas lloradas"

Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA Halloween

Ideas de disfraces con materiales que tengas en casa para Halloween según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3