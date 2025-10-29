Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol y Ryan Castro revolucionaron las calles de Pereira con una visita sorpresa

Antes de su show en Pereira, Westcol y Ryan Castro recorrieron el barrio Nacederos y sorprendieron a la comunidad con una jornada solidaria.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ryan Castro anuncia las primeras fechas de su gira mundial
Ryan Castro anuncia concierto en Colombia. (Foto AFP / Theo Wargo)

Antes de presentarse como DJ en la discoteca Tutaina de Pereira, el streamer colombiano Westcol sorprendió a sus seguidores al protagonizar una jornada de acción social junto al cantante urbano Ryan Castro.

Ambos decidieron recorrer algunos de los sectores más populares de la ciudad, entre ellos el barrio Nacederos, donde conocieron de cerca el proyecto comunitario La Ferro Transformadores, una iniciativa que busca resignificar el arte urbano como motor de cambio social.

Artículos relacionados

¿Qué hicieron Westcol y Ryan Castro durante su visita al barrio Nacederos en Pereira?

La llegada de los dos artistas generó gran expectativa entre los habitantes del barrio, pues lo que comenzó como una visita espontánea terminó convirtiéndose en una celebración adelantada de Navidad.

Westcol y Ryan Castro entregaron miles de regalos a los niños y ropa a los jóvenes, y compartieron con las familias y recorrieron los coloridos murales del sector. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Westcol descubrió un mural con su rostro, elaborado por jóvenes del barrio como muestra de admiración e inspiración.

 

El streamer se mostró sorprendido y agradecido, destacando el talento y la creatividad de los artistas locales.

Ryan Castro, por su parte, conectó de inmediato con la comunidad y entre risas, algunas de sus canciones de fondo y fotos, compartió con los niños y jóvenes que sueñan con seguir sus pasos en la música.

Artículos relacionados

¿Qué representa el proyecto “La Ferro Transformadores” para la ciudad de Pereira?

La Ferro Transformadores es una iniciativa liderada por jóvenes de la comuna que busca embellecer el barrio y cambiar la percepción negativa que durante años ha marcado a la zona por el conflicto urbano.

Westcol descubrió un mural con su rostro, elaborado por jóvenes locales como homenaje a su trayectoria.
Westcol descubrió un mural con su rostro, elaborado por jóvenes locales como homenaje a su trayectoria. (Foto: Freepik)

El proyecto incluye actividades artísticas, espacios de emprendimiento local y la intervención de lugares emblemáticos, que antes eran un punto de abandono y ahora se han convertido en símbolo creatividad.

Artículos relacionados

¿Por qué la visita de Ryan Castro y Westcol fue tan importante para la comunidad?

La presencia de Westcol y Ryan Castro atrajo la atención nacional hacia el y no solo llevaron alegría, sino también un mensaje inspirador.

Westcol y Ryan Castro sorprendieron a cientos de familias con regalos y música en el barrio Nacederos.
Westcol y Ryan Castro sorprendieron a cientos de familias con regalos y música en el barrio Nacederos.(Foto AFP / Dimitrios Kambouris)

La jornada cerró entre abrazos, sonrisas y expectativa antes de un gran concierto que hace parte de su gira por varias ciudades de Colombia generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores y reuniendo cerca de 30.000 personas conectadas a la transmisión de la visita a través de Kick.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así fue el encuentro entre Yina Calderón y Karina García en reality internacional Yina Calderón

Así fue el tenso primer encuentro entre Karina García y Yina Calderón en "La mansión de Luinny"

Yina Calderón y Karina García se reencontraron en "La mansión de Luinny" y sus diferencias quedaron expuestas: "No me agradan varios".

Pipe Bueno contó por qué decidió mudarse a México Pipe Bueno

Pipe Bueno reveló la verdadera razón por la que se mudó a México con Luisa Fernanda W

Pipe Bueno habló por primera vez sobre los motivos que lo hicieron mudarse con Luisa Fernanda W y sus hijos a México: "Se siente un miedo".

¡Padre a los 70! Kelsey Grammer celebra la llegada de su octavo hijo y demuestra que el amor no tiene edad. Talento internacional

Kelsey Grammer celebra la llegada de su octavo hijo a los 70 años

Kelsey Grammer, recordado por su papel en Frasier, se convierte en padre por octava vez y comparte la emoción de esta nueva etapa.

Lo más superlike

Christopher Carpentier y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Christopher Carpentier regresó a MasterChef Celebrity: así fue su recibimiento

El chef Christopher Carpentier emocionó con su regreso a las celebridades quienes lo recibieron entre aplausos y palabras de admiración.

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Jenny López deja sin palabras al interpretar música llanera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio ante las críticas en redes: "Me pego unas lloradas"

Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA Halloween

Ideas de disfraces con materiales que tengas en casa para Halloween según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada