Westcol y Ryan Castro revolucionaron las calles de Pereira con una visita sorpresa

Antes de presentarse como DJ en la discoteca Tutaina de Pereira, el streamer colombiano Westcol sorprendió a sus seguidores al protagonizar una jornada de acción social junto al cantante urbano Ryan Castro.

Ambos decidieron recorrer algunos de los sectores más populares de la ciudad, entre ellos el barrio Nacederos, donde conocieron de cerca el proyecto comunitario La Ferro Transformadores, una iniciativa que busca resignificar el arte urbano como motor de cambio social.

¿Qué hicieron Westcol y Ryan Castro durante su visita al barrio Nacederos en Pereira?

La llegada de los dos artistas generó gran expectativa entre los habitantes del barrio, pues lo que comenzó como una visita espontánea terminó convirtiéndose en una celebración adelantada de Navidad.

Westcol y Ryan Castro entregaron miles de regalos a los niños y ropa a los jóvenes, y compartieron con las familias y recorrieron los coloridos murales del sector. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Westcol descubrió un mural con su rostro, elaborado por jóvenes del barrio como muestra de admiración e inspiración.

El streamer se mostró sorprendido y agradecido, destacando el talento y la creatividad de los artistas locales.

Ryan Castro, por su parte, conectó de inmediato con la comunidad y entre risas, algunas de sus canciones de fondo y fotos, compartió con los niños y jóvenes que sueñan con seguir sus pasos en la música.

¿Qué representa el proyecto “La Ferro Transformadores” para la ciudad de Pereira?

La Ferro Transformadores es una iniciativa liderada por jóvenes de la comuna que busca embellecer el barrio y cambiar la percepción negativa que durante años ha marcado a la zona por el conflicto urbano.

Westcol descubrió un mural con su rostro, elaborado por jóvenes locales como homenaje a su trayectoria. (Foto: Freepik)

El proyecto incluye actividades artísticas, espacios de emprendimiento local y la intervención de lugares emblemáticos, que antes eran un punto de abandono y ahora se han convertido en símbolo creatividad.

¿Por qué la visita de Ryan Castro y Westcol fue tan importante para la comunidad?

La presencia de Westcol y Ryan Castro atrajo la atención nacional hacia el y no solo llevaron alegría, sino también un mensaje inspirador.

Westcol y Ryan Castro sorprendieron a cientos de familias con regalos y música en el barrio Nacederos.(Foto AFP / Dimitrios Kambouris)

La jornada cerró entre abrazos, sonrisas y expectativa antes de un gran concierto que hace parte de su gira por varias ciudades de Colombia generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores y reuniendo cerca de 30.000 personas conectadas a la transmisión de la visita a través de Kick.