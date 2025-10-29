Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio respondió a críticas por su unión con Camilo Cifuentes: "¿Con este tipo no?

El influenciador paisa defendió su labor social y dejó claro que ayudar no debería tener etiquetas, pese a los comentarios negativos.

¿Quién es Yeferson Cossio?
Yeferson Cossio, creador de contenido y empresario colombiano / (Foto del Canal RCN)

Yeferson Cossio contestó a las críticas en redes luego de anunciar su colaboración con Camilo Cifuentes, reconocido por compartir obras sociales y mensajes de solidaridad en internet, pues hay quienes consideran que su estilo de contenido no encaja con el del influenciador caleño.

¿Por qué criticaron la colaboración entre Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes?

El anuncio de la colaboración sorprendió a los seguidores de ambos creadores, y mientras algunos celebraron la iniciativa de trabajar juntos en una causa social, otros se mostraron inconformes, asegurando que Yeferson no es la persona indicada para participar en proyectos de ese tipo debido al tono irreverente y humorístico de su contenido.

Ante los comentarios negativos, el antioqueño decidió pronunciarse y a través de sus historias en Instagram, respondió de manera directa a quienes lo juzgan sin conocerlo.

“Independientemente del contenido que hago, soy una persona que quiere ayudar y tengo los recursos para hacerlo. No entiendo por qué la gente necesita dividir a quienes ayudan según su estilo o personalidad”, expresó.

El influenciador dejó claro que su relación con Camilo Cifuentes se basa en la admiración mutua y que ambos comparten el mismo propósito, generar un impacto positivo en la sociedad.

¿Qué acciones solidarias ha realizado Yeferson Cossio?

Durante su respuesta, Yeferson Cossio aprovechó para recordar algunos de los proyectos sociales en los que ha participado y en el video compartido en redes, mostró imágenes de campañas navideñas donde entregó regalos a niños de escasos recursos y de una iniciativa de energía renovable que impulsó en comunidades vulnerables de La Guajira.

También mencionó que muchas de sus obras no son difundidas en internet, ya que no busca reconocimiento ni aprobación, sino resultados tangibles.

¿Qué mensaje dejó Yeferson Cossio tras la polémica?

Yeferson Cossio invitó a sus seguidores a no juzgar las intenciones de quienes deciden aportar al bienestar de otros, sin importar su fama o tipo de contenido y demostró que, más allá de su imagen de creador polémico, hay un compromiso genuino por transformar la realidad de quienes más lo necesitan.

Su mensaje fue aplaudido por miles de seguidores que destacaron su coherencia y su constancia en apoyar causas sociales en todo el país.

