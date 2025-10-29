Salió a la luz video de procedimiento estético que se realizó Beéle: así quedó

Brandon De Jesús López Orozco, mejor conocido en el mundo artístico como Beéle, ha vuelto a ser noticia luego

¿Qué procedimiento físico se hizo el cantante Beéle?

El intérprete de "Frente al mar" o "Quédate" ha empezado a ser tendencia en redes sociales luego que saliera a la luz un video en el que quedó en evidencia el cambio físico que mandó a hacerse.

El cantante decidió renovar su imagen por completo luego que se calmaran los ánimos por toda su polémica con Isabella Ladera y su supuesta nueva relación Kimberly Reyes.

En el audiovisual compartido por el especialista que le realizó el cambio a Beéle quedó en evidencia cómo luce el cantante ahora tras su retoque.

El cantante Beéle se mandó a hacer retoque estético. (AFP / Romain Mauric)

¿Cómo quedó el cantante Beéle tras procedimiento estético?

El odontólogo del cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que el artista se sometió a un diseño de sonrisa, un procedimiento estético que ha transformado su apariencia y le ha valido cientos de elogios en redes sociales.

Hoy terminamos nuestro diseño de sonrisa con el hombre, ¿cómo quedaste?

El artista, conocido por su carisma y estilo único, se mostró feliz con el resultado, asegurando que sentirse contento con su nuevos dientes.

En el video se ve cuando Beéle asegura que su diseño de sonrisa quedó "Increíble" y no duda en agradecerle a su odontólogo por ese resultado tan natural y acorde a sus facciones.

¿Qué reacciones dejó el cambio físico del cantante Beéle?

Este video del cantante Beéle ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde los comentarios no se han hecho esperar.

Muchos de los seguidores del artista han dejado mensajes de elogio al cantante como: "Espectacular", Me encanta", "Se ve súper natural" o "Al infiel favorito de Colombia se le ve todo bien".

Hasta el momento el artista no se ha pronunciado sobre su nuevo cambio físico y tampoco lo ha dejado ver a través de sus redes sociales oficiales.

Cabe resaltar que, hasta el momento se conoce que el único retoque estético que se ha hecho el cantante ha sido en su sonrisa y también un tratamiento para bajar de peso.