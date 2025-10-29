Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado queda encantada con el hijo de Aida Victoria Merlano y hace confesión EN VIVO

Valentina Taguado se sinceró en ¿Qué hay pa’ dañar? sobre su deseo de ser mamá tras conocer al hijo de Aida Victoria Merlano.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado confiesa que quiere ser madre.
Valentina Taguado se antoja de ser mamá tras conocer a Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano. (Fotos Canal RCN)

Durante el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, la locutora Valentina Taguado compartió una experiencia personal de cuando conoció personalmente a la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Valentina Taguado cuenta cómo fue su encuentro con Aida Victoria Merlano.
Valentina Taguado confiesa que quedó encantada con el hijo de Aida Victoria Merlano. (Fotos Canal RCN)

En medio de la conversación, Valentina Taguado habló sobre la impresión positiva que tuvo al conocerla a ella y sobre todo a su hijo.

Valentina confesó que en el pasado tuvo problemas con uno de los exnovios de Aida, quien la trató mal.

Sin embargo, destacó que Aida nunca se refirió a ella de forma negativa por lo que la considera una mujer muy inteligente y madura.

¿Qué pasó cuando Valentina Taguado conoció al hijo de Aida Victoria Merlano?

En ese encuentro, Valentina Taguado conoció a Emiliano, el hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, y según sus palabras, quedó completamente encantada.

La ternura del pequeño despertó en Valentina el deseo inesperado de ser mamá.

“Quiero un bebé”, expresó Valentina Taguado.

La locutora reveló que incluso le contó a su amiga y ahora compañera de programa, Valeria Aguilar, que se antojó de tener una hija.

Por su parte, Johana Velandia, otra de las integrantes del programa, le advirtió a Valentina que lo pensara bien, y que, si quería, ella tenía un sobrino que podía cuidar para que le quitara esa idea.

A pesar de los comentarios y las bromas de sus compañeras, Valentina aseguró que no le teme a la rutina ni a los cuidados que implica tener un bebé.

¿Cómo reaccionaron los seguidores ante la confesión de Valentina Taguado de querer ser mamá?

Los comentarios de los seguidores tras la confesión de Valentina Taguado de que quiere ser mamá se dividieron entre el apoyo y la crítica.

Muchos usuarios se mostraron conmovidos por su reacción al conocer a Emiliano, el hijo de Aida Victoria Merlano, y celebraron su deseo de ser mamá y coincidieron en que el bebé de Aida transmite paz y dulzura.

Mientras otros internautas señalaron que la maternidad no debería tomarse como un impulso emocional, y que cuidar a un bebé implica mucho más que sentirse inspirado.

Valentina Taguado conoció a Aida Victoria Merlano.
Valentina Taguado revela que quiere ser mamá de una niña. (Fotos Canal RCN)
