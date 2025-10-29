Valentina Taguado queda encantada con el hijo de Aida Victoria Merlano y hace confesión EN VIVO

Durante el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, la locutora Valentina Taguado compartió una experiencia personal de cuando conoció personalmente a la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Valentina Taguado confiesa que quedó encantada con el hijo de Aida Victoria Merlano. (Fotos Canal RCN)

En medio de la conversación, Valentina Taguado habló sobre la impresión positiva que tuvo al conocerla a ella y sobre todo a su hijo.

Valentina confesó que en el pasado tuvo problemas con uno de los exnovios de Aida, quien la trató mal.

Sin embargo, destacó que Aida nunca se refirió a ella de forma negativa por lo que la considera una mujer muy inteligente y madura.

¿Qué pasó cuando Valentina Taguado conoció al hijo de Aida Victoria Merlano?

En ese encuentro, Valentina Taguado conoció a Emiliano, el hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, y según sus palabras, quedó completamente encantada.

La ternura del pequeño despertó en Valentina el deseo inesperado de ser mamá.

“Quiero un bebé”, expresó Valentina Taguado.

La locutora reveló que incluso le contó a su amiga y ahora compañera de programa, Valeria Aguilar, que se antojó de tener una hija.

Por su parte, Johana Velandia, otra de las integrantes del programa, le advirtió a Valentina que lo pensara bien, y que, si quería, ella tenía un sobrino que podía cuidar para que le quitara esa idea.

A pesar de los comentarios y las bromas de sus compañeras, Valentina aseguró que no le teme a la rutina ni a los cuidados que implica tener un bebé.

¿Cómo reaccionaron los seguidores ante la confesión de Valentina Taguado de querer ser mamá?

Los comentarios de los seguidores tras la confesión de Valentina Taguado de que quiere ser mamá se dividieron entre el apoyo y la crítica.

Muchos usuarios se mostraron conmovidos por su reacción al conocer a Emiliano, el hijo de Aida Victoria Merlano, y celebraron su deseo de ser mamá y coincidieron en que el bebé de Aida transmite paz y dulzura.

Mientras otros internautas señalaron que la maternidad no debería tomarse como un impulso emocional, y que cuidar a un bebé implica mucho más que sentirse inspirado.