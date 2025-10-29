Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura enternece con el disfraz de su bebé, Lucca, en Halloween: “Hermoso”

La Segura mostró un divertido video con disfraces familiares que causó ternura entre sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El disfraz de La Segura y su bebé
El tierno disfraz del hijo de La Segura derrite de amor a sus seguidores (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida como La Segura, volvió a ser tendencia luego de compartir un tierno video en sus redes sociales.

En las imágenes, la caleña mostró los disfraces que usó junto a su pareja, Ignacio Baladán, y su bebé, Lucca, quien se llevó todas las miradas por su adorable atuendo.

¿De qué se disfrazaron La Segura, Ignacio Baladán y su hijo Lucca?

En sus redes, la creadora de contenido, quien suele compartir momentos que mezclan humor, su vida cotidiana y aspectos de su faceta profesional, en esta ocasión causó risas y ternura con un video alusivo a la época de Halloween.

Con su característico sentido del humor, La Segura publicó un clip en el que aparece disfrazada de Jessie, la vaquerita de Toy Story, mientras que Ignacio Baladán y Lucca lucen como personajes de Los Increíbles.

La combinación desató comentarios entre sus seguidores, quienes bromearon diciendo que ella “estaba en el lugar equivocado”.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios llenos de humor.

El disfraz de La Segura y su bebé
“Uno de nosotros no es como nosotros”, escribió un usuario, mientras otro agregó: “Segu, comienza a cantar Cuando alguien me amaba, me sentía feliz” haciendo referencia a la icónica canción de la vaquerita en la película.

¿Por qué Lucca se llevó todas las miradas en el video de La Segura?

Más allá de los disfraces, lo que realmente conmovió a los fans fue ver lo grande y hermoso que luce Lucca, el primer hijo de la influencer, nacido el 12 de abril de este año.

En las imágenes, el pequeño aparece en los brazos de su papá, sonriente y cómodo en su traje, lo que derritió de ternura a la comunidad digital. Por lo que los comentarios se llenaron de emojis de amor y mensajes de ternura hacia el bebé.

Por otro lado, varios seguidores también le dieron sugerencias de disfraces, y muchos coincidieron en que quedarían perfectos como la familia Addams: Lucca por lo bien que se vería con bigote y La Segura por su cabello oscuro, similar al de Morticia Addams.

“Le deben de quedar hermosos y tu con tu cabello negro queda perfecto”, escribió una seguidora.

