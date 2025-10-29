Hija de Marbelle habría lanzado pulla contra aspirante de La casa de los famosos Colombia

Rafaella Chávez, hija de la cantante Marbelle, continúa estando en medio de la polémica, luego de una de las aspirantes a La casa de los famosos Colombia arremetiera en su contra e hiciera fuertes acusaciones.

¿Qué dijo Clara Diago en contra de Rafaella Chávez, hija de Marbelle?

La controversia surgió a raíz de una pregunta que le hicieron a Clara Diago sobre la persona a la que no le gustaría encontrarse al interior del reality en caso de ser elegida por el público como participante, siendo esta persona la hija de la artista.

"Ella fue una persona que se metió en mi relación actual sabiendo que yo existía, eso es una falta total", expresó en entrevista en el programa '¿Qué hay pa' dañar?'.

¿Qué respondió Rafaella Chávez, la hija de Marbelle, tras acusación de aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Frente a los señalamientos, la joven artista rompió el silencio y se despachó contra Diago para dejar claro que ella no se habría involucrado con alguien comprometido, por lo que reveló chats con Miguel Thor, donde él señala que efectivamente no tuvieron nada.

"No soy de este tipo de personas, pero de verdad espero sea la única y última vez que me pronuncio al respecto o me veré obligada a tomar cartas sobre el asunto", señaló Rafaella por medio de su cuenta de Instagram.

¿Rafaella lanzó pulla en medio de la polémica con Clara Diago, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Tras salir a defenderse en su cuenta personal para desmentir lo dicho por Clara, la también actriz recordada por su participación en la novela 'Amor Sincero', al parecer habría lanzado una pulla en medio de la controversia que ha generado este tema.

Rafaella Chávez habría lanzado indirecta contra Clara Diago. Foto | Canal RCN.

"¿Ahora quieren fama a costillas mías inventando información? No me busquen, porque me encuentran", fueron las palabras de Rafaella en una de sus más recientes publicaciones en su cuenta de TikTok, en donde además agregó lo siguiente: "siempre la oficial, nunca la herMOZA".

Aunque la también cantante y actriz no dio ningún nombre, su comentario fue asociado por los internautas como una clara indirecta a Clara Diago.

Hasta el momento, la modelo no se ha pronunciado sobre el tema, pues por ahora se encuentra enfocada en seguir haciendo campaña para lograr un cupo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.