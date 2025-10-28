Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno responden a críticas sobre sus vacaciones familiares

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno respondieron con humor y firmeza a quienes los criticaron por mostrar a sus hijos en coche durante su viaje familiar.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno dejan mensaje sobre su labor de padres/Canal RCN

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convirtieron nuevamente en tema de conversación en redes sociales luego de publicar un video en el que responden a las críticas sobre su manera de criar a sus hijos, Máximo y Domenic.

La pareja, que actualmente reside en México, decidió hablar abiertamente tras recibir una oleada de comentarios negativos por mostrar a sus pequeños usando coche durante sus vacaciones familiares.

¿Por qué surgieron las críticas hacia Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Todo comenzó cuando Luisa y Pipe compartieron imágenes de su viaje en el Crucero Disney Wish, una experiencia que planearon especialmente para celebrar el cumpleaños de sus hijos.

Luisa Fernanda W sobre los hombres que “ghostean”
Luisa y Pipe dejaron claro que no necesitan aprobación de nadie para disfrutar con sus hijos. (Foto: Canal AFP)

Las publicaciones mostraban momentos familiares llenos de alegría, pero algunos internautas decidieron enfocarse en un detalle, los niños aparecían en coche, lo que generó una lluvia de opiniones en los comentarios.

Sin embargo, lejos de quedarse callados, ambos decidieron responder con un video que rápidamente se volvió tendencia en donde explicaron que usar coche en los parques de Disney no solo es práctico, sino necesario.

¿Qué dijo Pipe Bueno sobre los comentarios negativos?

Pipe también aprovechó el espacio para dejar clara su postura con un mensaje directo y sin filtros, “Son niños de tres y cinco años, llega un momento en el que se cansan, quieren descansar o dormir, y el coche nos ayuda a todos”, expresó.

“Simplemente nos da la gana. Cada quien con su cada cual. Ustedes críen a sus hijos como quieran, y nosotros hacemos lo mismo”, agregó

 

Pipe estaba visiblemente molesto por las críticas y dejó claro que no permitirá que las opiniones ajenas interfieran en la forma en que su familia decide disfrutar sus momentos juntos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ante su respuesta?

El video, publicado en la cuenta de Luisa Fernanda W, acumuló rápidamente miles de reproducciones y mensajes de apoyo, pues muchos de sus seguidores coincidieron en que la pareja no tenía por qué justificar sus decisiones como padres y aplaudieron la naturalidad con la que enfrentaron los comentarios.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno disfrutaron de unas vacaciones familiares a bordo del Crucero Disney Wish.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno disfrutaron de unas vacaciones familiares a bordo del Crucero Disney Wish. (Foto: Canal RCN)

Luisa y Pipe demostraron que, más allá de las críticas, están enfocados en disfrutar su vida familiar y proteger su bienestar emocional, un recordatorio de que la crianza es una experiencia personal y que nadie debería sentirse obligado a seguir las expectativas ajenas.

