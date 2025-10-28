La despedida de Ricardo Vesga puso a llorar hasta a los camarógrafos en MasterChef
La salida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity fue tan emotiva que conmovió a concursantes, jurados y hasta a los camarógrafos del programa.
Este capítulo de MasterChef Celebrity dejó un vacío en la cocina más famosa del país, pues la despedida de Ricardo Vesga no solo marcó el cierre de un ciclo lleno de aprendizaje y momentos inolvidables, sino que también provocó una ola de emociones entre sus compañeros y el equipo de producción.
¿Cómo reaccionaron los participantes ante la despedida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?
Tras conocerse la decisión de los jurados, el ambiente se llenó de una mezcla de tristeza y admiración, y varios participantes no pudieron ocultar el impacto pues aunque sabían que el plato presentado no había sido el más arriesgado, reconocían el crecimiento personal y humano que Ricardo había mostrado durante la competencia.
Valentina Taguado fue una de las primeras en hablar y aseguró que pocas veces había visto a alguien tan agradecido y consciente del valor de cada persona detrás de cámaras.
Por su parte, Michelle Rouillard destacó que Ricardo era uno de los pocos que conocía por nombre a casi todos los miembros del equipo técnico, y que siempre llegaba con una sonrisa, dispuesto a saludar y a contagiar su buena energía.
El propio Ricardo, en un gesto poco común, pidió que las cámaras se giraran hacia sus compañeros y el equipo de producción para agradecerles directamente y dijo que todos ellos habían hecho posible una de las mejores experiencias de su vida, y que se iba lleno de gratitud y orgullo por el camino recorrido.
¿Qué dijeron los jurados sobre la salida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?
Los jurados también se mostraron conmovidos, en especial Belén Alonso, quien durante la temporada había mostrado una gran conexión con Ricardo y no pudo evitar las lágrimas.
Le expresó que su paso por la competencia había sido un ejemplo de humildad y alegría, y que más allá de la cocina, había dejado una enseñanza de vida, disfrutar los procesos sin perder la esencia.
Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch coincidieron en que si Ricardo había llegado hasta esa etapa era por mérito propio, gracias a los platos que, en su momento, demostraron técnica, sabor y creatividad, y reconocieron que, aunque su última preparación no alcanzó el nivel esperado, su actitud siempre fue digna de admiración.
¿Hubo opiniones divididas entre los demás participantes de MasterChef Celebrity sobre la eliminación de Ricardo Vesga?
Aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, también hubo voces más realistas respecto a su desempeño como Violeta Bergonzi, quien expresó que, aunque Ricardo era una gran persona, muchos sabían que no tenía el perfil para llegar a una final, ya que su enfoque estaba más en disfrutar que en competir.
Afirmó que, en un programa de alto nivel, esa mentalidad puede costar la permanencia, sin embargo, el panorama general fue que Ricardo Vesga se marchó dejando una huella profunda y su último plato, llamado "Gratitud", se convirtió en el reflejo de su paso por MasterChef Celebrity.