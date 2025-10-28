Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La despedida de Ricardo Vesga puso a llorar hasta a los camarógrafos en MasterChef

La salida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity fue tan emotiva que conmovió a concursantes, jurados y hasta a los camarógrafos del programa.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Una despedida nunca antes vista: Ricardo Vesga logró que hasta los camarógrafos de MasterChef Celebrity terminaran con lágrimas en los ojos.
Una despedida nunca antes vista: Ricardo Vesga logró que hasta los camarógrafos de MasterChef Celebrity terminaran con lágrimas en los ojos. Foto Canal RCN

Este capítulo de MasterChef Celebrity dejó un vacío en la cocina más famosa del país, pues la despedida de Ricardo Vesga no solo marcó el cierre de un ciclo lleno de aprendizaje y momentos inolvidables, sino que también provocó una ola de emociones entre sus compañeros y el equipo de producción.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los participantes ante la despedida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

Tras conocerse la decisión de los jurados, el ambiente se llenó de una mezcla de tristeza y admiración, y varios participantes no pudieron ocultar el impacto pues aunque sabían que el plato presentado no había sido el más arriesgado, reconocían el crecimiento personal y humano que Ricardo había mostrado durante la competencia.

Así fue el momento que hizo llorar a participantes, jurados y producción: la despedida más humana en la historia de MasterChef Celebrity.
Así fue el momento en el que Ricardo Vesga hizo llorar a participantes, jurados y producción: la despedida más humana en la historia de MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

Valentina Taguado fue una de las primeras en hablar y aseguró que pocas veces había visto a alguien tan agradecido y consciente del valor de cada persona detrás de cámaras.

Por su parte, Michelle Rouillard destacó que Ricardo era uno de los pocos que conocía por nombre a casi todos los miembros del equipo técnico, y que siempre llegaba con una sonrisa, dispuesto a saludar y a contagiar su buena energía.

El propio Ricardo, en un gesto poco común, pidió que las cámaras se giraran hacia sus compañeros y el equipo de producción para agradecerles directamente y dijo que todos ellos habían hecho posible una de las mejores experiencias de su vida, y que se iba lleno de gratitud y orgullo por el camino recorrido.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron los jurados sobre la salida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

Los jurados también se mostraron conmovidos, en especial Belén Alonso, quien durante la temporada había mostrado una gran conexión con Ricardo y no pudo evitar las lágrimas.

Le expresó que su paso por la competencia había sido un ejemplo de humildad y alegría, y que más allá de la cocina, había dejado una enseñanza de vida, disfrutar los procesos sin perder la esencia.

Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch coincidieron en que si Ricardo había llegado hasta esa etapa era por mérito propio, gracias a los platos que, en su momento, demostraron técnica, sabor y creatividad, y reconocieron que, aunque su última preparación no alcanzó el nivel esperado, su actitud siempre fue digna de admiración.

Artículos relacionados

¿Hubo opiniones divididas entre los demás participantes de MasterChef Celebrity sobre la eliminación de Ricardo Vesga?

Aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, también hubo voces más realistas respecto a su desempeño como Violeta Bergonzi, quien expresó que, aunque Ricardo era una gran persona, muchos sabían que no tenía el perfil para llegar a una final, ya que su enfoque estaba más en disfrutar que en competir.

Ricardo Vesga dijo adiós con un mensaje que hizo llorar a jurados y compañeros.
Ricardo Vesga dijo adiós con un mensaje que hizo llorar a jurados y compañeros. Foto Canal RCN

Afirmó que, en un programa de alto nivel, esa mentalidad puede costar la permanencia, sin embargo, el panorama general fue que Ricardo Vesga se marchó dejando una huella profunda y su último plato, llamado “Gratitud”, se convirtió en el reflejo de su paso por MasterChef Celebrity.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ricardo se despidió con un plato llamado “Gratitud” y dejó el corazón del público y de Belén en la cocina. MasterChef Celebrity Colombia

Belén Alonso rompió en llanto con la despedida de Ricardo Vesga en MasterChef: "Quiero que seas mi amigo"

Ricardo Vesga se despidió de MasterChef Celebrity con gratitud y un mensaje tan emotivo que hizo llorar a Belén Alonso frente a todos.

Camilo Trujillo habló de cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia Camilo Trujillo

Camilo Trujillo reveló lo que vivió cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia

Camilo Trujillo contó por primera vez lo que le pasó cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia: "Sé lo difícil que es".

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parentesco con Karina García: ¿quién es? La casa de los famosos

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parecido con Karina García: ¿quién es?

Una de las aspirantes de La casa de los famosos 3 tiene gran parecido con Karina García y su similitud genera diversas opiniones.

Lo más superlike

Victoria Ruffo compartió un mensaje lleno de amor en memoria de su madre, Guadalupe Moreno Herrera. Talento internacional

Victoria Ruffo habla del duelo por su madre a pocos días del día de los muertos

Victoria Ruffo compartió un emotivo mensaje sobre el duelo por su madre, recordando su legado y la fortaleza que le dejó en el corazón.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno responden a críticas sobre sus vacaciones familiares

Falleció la influenciadora Coco Trucker Girl Influencers

Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?