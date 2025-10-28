Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

El mundo de las redes sociales se encuentra consternado tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida influenciadora que era ejemplo para miles de mujeres.

¿Qué se sabe del fallecimiento de la influenciadora Coco Trucker Girl?

En la jornada del 28 de octubre se confirmó el fallecimiento de la influenciadora de origen español llamada Oti Cabadas, conocida en redes sociales como Coco Trucker Girl.

La influenciadora se había hecho famosa porque mostraba a través de redes sociales su vida y labor como conductora de mulas y camiones, de ahí su nombre artístico.

Coco Trucker Girl les mostraba a las mujeres que la seguían que sí se podía trabajar en un ámbito mundialmente asociado a los hombres, algo que hacía desde hace más de 20 años.

“Se vende como que es un sector machista y no es así. Lo seguimos asociando al hombre, pero es un trabajo que lo podemos hacer todos”.

Esto la llevó a acumular una gran comunidad en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok donde acumulaba más de 350 mil seguidores, quienes hoy lamentan su repentina partida de este plano terrenal.

La muerte de la influenciadora fue confirmada por medios españoles y por Santiago Gracia, el organizador de un evento llamado La Quedada en el que participaba Oti Cabadas.

“Estamos todos consternados, ha sido un golpe muy duro. Desbordaba vitalidad”.

Falleció la influenciadora 'Coco Trucker Girl'. (Foto Freepik)

¿Cómo fueron las últimas horas de la influenciadora Coco Trucker Girl antes de su derrame cerebral?

La influenciadora Coco Trucker Girl participó el reciente fin de semana en la décima Quedada de Camiones Clásico y Americanos de Alcañiz, que reúne a camioneros de toda España.

Según informó el periódico digital La Comarca, la creadora de contenido participó en dicho evento en donde se mostró feliz y emocionada, algo que dejó ver en sus últimas publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, Oti Cabadas empezó a sentirse mal en medio del evento por lo que le pidió a su esposo que cuando estuviese de vuelta a su hogar manejara él, ya que sentía un dolor intenso de cabeza.

El esposo de la influenciadora y varios conocidos quedaron en shock cuando la influenciadora se desmayó en medio del evento y tras prestarle los primeros auxilios fue trasladada en helicóptero al hospital más cercano, en donde horas después falleció a causa de un derrame cerebral.

¿Qué es y cómo se produce un derrame cerebral, causa de muerte de Coco Trucker Girl?

Un derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV), ocurre cuando se interrumpe o reduce el flujo de sangre hacia una parte del cerebro, lo que impide que las células cerebrales reciban suficiente oxígeno y nutrientes.

Esta falta de riego puede causar daño cerebral en pocos minutos. De acuerdo con la Mayo Clinic: “un derrame cerebral es una emergencia médica; el tratamiento temprano puede reducir el daño cerebral y mejorar los resultados”. Sin embargo, también puede ocasionar la muerte como le pasó a la influenciadora Coco Trucker Girl.