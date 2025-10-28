Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Murió famosa detective de NY tras someterse a un procedimiento estético en Cali; familia exige respuestas

Falleció Alicia Stone, reconocida detective de Estados Unidos luego de hacerse un procedimiento en Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere la detective de Nueva York Alicia Stone
Muere reconocida figura pública de Estados Unidos tras someterse a un procedimiento estético (Foto: Freepik)

Alicia Stone, la oficial con más de 13 años de servicio en el departamento de policía de Nueva York, murió a los 40 años, tras someterse a un procedimiento estético en Cali, Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a la detective en Cali tras procedimiento estético?

La detective, quien trabajaba en Asuntos Internos del NYPD y era madre de tres hijos, había realizado un lift brasileño y una liposucción. Su fallecimiento ocurrió apenas una semana después de la intervención.

Según informes, Stone fue encontrada inconsciente en su habitación de hotel y trasladada al Hospital Valle del Lili, donde falleció aproximadamente una hora después por un paro cardíaco inespecífico.

Artículos relacionados

Su esposo, Michael Stone, declaró que recibió una llamada del médico en Colombia notificándole la muerte, sin más detalles. “No tengo los hechos y eso es lo que necesito”, expresó.

La familia ha iniciado gestiones para esclarecer la causa de la muerte mientras recaudan fondos para enfrentar la situación, a través de la plataforma Fund the First.

El caso ha generado gran interés entre compañeros y allegados, quienes resaltaban la labor, entrega y valentía de la detective tanto dentro como fuera del uniforme, además de ser una de las oficiales más prestigiosas del departamento.

Muere la detective de Nueva York Alicia Stone
Muere reconocida figura pública de Estados Unidos tras someterse a un procedimiento estético (Foto: Freepik)

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de la detective Alicia Stone en Colombia?

Por lo pronto se conoció que las autoridades colombianas ya están al tanto de la situación y ya han iniciado investigaciones pertinentes.

Artículos relacionados

Además, el caso se encuentra bajo la supervisión de un detective, con el objetivo de determinar si hubo irregularidades durante el procedimiento o en el seguimiento postoperatorio.

Por lo pronto la familia continúa buscando respuestas para esclarecer la muerte de la reconocida detective quien ahora deja huérfanos a tres niños.

Según algunos estudios sobre muertes por liposucción, se estima que ocurre en 1 de cada 5.000 procedimientos.

El Instituto de Medicina Legal registró 30 fallecimientos relacionados con este tipo de prácticas en Colombia.

Aunque son poco frecuentes, las complicaciones como embolias grasas pueden presentarse, por lo que siempre se recomienda informarse antes y elegir clínicas confiables para estos procedimientos.

Muere la detective de Nueva York Alicia Stone
Muere reconocida figura pública de Estados Unidos tras someterse a un procedimiento estético (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Muere reconocido periodista en críticas condiciones: esto se sabe de su caso Talento internacional

Murió reconocido periodista en críticas condiciones: esto se sabe de su caso

El mundo del periodismo se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocido reportero en graves condiciones.

Björn Andrésen falleció a los 70 años Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció el actor catalogado como “el chico más guapo del mundo”

La industria cinematográfica está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido actor que marcó una generación con su talento y físico.

WhatsApp Tecnología

Descubre la papelera secreta de WhatsApp para liberar memoria al instante en el celular

La papelera oculta de WhatsApp puede contener archivos que se creía que ya habían sido eliminados.

Lo más superlike

Paris Hilton se disfraza de icónica canción de Britney Spears Paris Hilton

Paris Hilton causó sensación al recrear icónico look de Britney Spears en “Oops!... I Did It Again”

La empresaria celebró la época de Halloween con disfraz para homenajear a Britney Spears.

Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3

Paola Jara no oculta su emoción por la llegada de su bebé: “con demasiadas ansias” Paola Jara

Paola Jara confiesa que su barriga “no da más” ¿está a punto de dar a luz?

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales