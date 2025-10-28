Alicia Stone, la oficial con más de 13 años de servicio en el departamento de policía de Nueva York, murió a los 40 años, tras someterse a un procedimiento estético en Cali, Colombia.

¿Qué le pasó a la detective en Cali tras procedimiento estético?

La detective, quien trabajaba en Asuntos Internos del NYPD y era madre de tres hijos, había realizado un lift brasileño y una liposucción. Su fallecimiento ocurrió apenas una semana después de la intervención.

Según informes, Stone fue encontrada inconsciente en su habitación de hotel y trasladada al Hospital Valle del Lili, donde falleció aproximadamente una hora después por un paro cardíaco inespecífico.

Su esposo, Michael Stone, declaró que recibió una llamada del médico en Colombia notificándole la muerte, sin más detalles. “No tengo los hechos y eso es lo que necesito”, expresó.

La familia ha iniciado gestiones para esclarecer la causa de la muerte mientras recaudan fondos para enfrentar la situación, a través de la plataforma Fund the First.

El caso ha generado gran interés entre compañeros y allegados, quienes resaltaban la labor, entrega y valentía de la detective tanto dentro como fuera del uniforme, además de ser una de las oficiales más prestigiosas del departamento.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de la detective Alicia Stone en Colombia?

Por lo pronto se conoció que las autoridades colombianas ya están al tanto de la situación y ya han iniciado investigaciones pertinentes.

Además, el caso se encuentra bajo la supervisión de un detective, con el objetivo de determinar si hubo irregularidades durante el procedimiento o en el seguimiento postoperatorio.

Por lo pronto la familia continúa buscando respuestas para esclarecer la muerte de la reconocida detective quien ahora deja huérfanos a tres niños.

Según algunos estudios sobre muertes por liposucción, se estima que ocurre en 1 de cada 5.000 procedimientos.

El Instituto de Medicina Legal registró 30 fallecimientos relacionados con este tipo de prácticas en Colombia.

Aunque son poco frecuentes, las complicaciones como embolias grasas pueden presentarse, por lo que siempre se recomienda informarse antes y elegir clínicas confiables para estos procedimientos.