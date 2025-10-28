Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aspirante del segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos 3 tiene una relación sentimental y está comprometida.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es la aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3 que está comprometida? | Foto: Canal RCN

Cada vez se acerca la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN y miles de navegantes han compartido su opinión a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los participantes que les gustaría ver dentro de la competencia.

Por esta razón, ya se conoció el nombre del primer participante: Nicolás Arrieta, elegido por las votaciones del público.

Así que se compartió el nombre del segundo grupo de aspirantes, quienes son: Alejandra Martínez, Alexa Torrex, Clara Diago, Eli López, Paola Cospi y Tina Janna.

Además, las votaciones las podrás hacer mediante el siguiente enlace lacasadelosfamososcolombia.com donde tendrás la oportunidad de elegir a tu aspirante favorita hasta el próximo domingo 2 de noviembre a las 4 p.m.

¿Quién es el prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3?

Entre las seis aspirantes del segundo grupo de La casa de los famosos 3, Clara Diago ha acaparado la atención mediática por su parentesco con la creadora de contenido digital Karina García.

¿Quién es el actual prometido de Clara Diago? | Foto: Canal RCN

Además, se ha posicionado por ser una reconocida influenciadora digital al demostrar varios acontecimientos de su vida y demostrar su estilo de vida saludable.

Así también, Clara ha acaparado la atención mediática al demostrar tener una relación estable con su actual prometido Miguel Ángel Aristizábal, más conocido como Miguel Thor.

El prometido de Clara es un reconocido actor colombiano quien ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico y detalles de su especial relación con Clara Diago, quienes están en unión libre en la actualidad.

¿Cómo votar por tu aspirante preferida del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3?

La decisión para conocer el nombre de la segunda habitante de lacasadelosfamososcolombia.com está en tus manos. Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo domingo 2 de noviembre y se conocerán los resultados de la votación en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN.

¿Cómo votar por su aspirante preferida del segundo grupo en La casa de los famosos Colombia 3? | Foto: Canal RCN

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu participante preferida para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la caja llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 2 de noviembre a las 4:00 p.m.

