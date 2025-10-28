Él es novio de Alexa Torrex, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Una de las aspirantes del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia tiene una relación sentimental en la actualidad.

María Camila Arteaga
¿Quién es la aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia que tiene una relación en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Durante esta semana, miles de internautas han compartido múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales al conocer los aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, se conoció recientemente el nombre de las seis aspirantes de lacasadelosfamososcolombia.com quienes son: Alejandra Martínez, Alexa Torrex, Clara Diago, Eli López, Paola Cospi y Tina Janna.

Por el momento, varios navegantes se han preguntado acerca de la vida sentimental de cada una de las aspirantes del segundo grupo. Así que te contaremos quién de ellas tiene una relación sentimental en la actualidad. Recuerda que Las votaciones para este segundo grupo estarán hasta el domingo 2 de noviembre a las 4 p.m.

¿Quién es la actual pareja de Alexa Torrex, aspirante de La casa de los famosos Colombia 3?

Sin duda, una de las aspirantes preferidas por parte de los internautas es Alexa Torrex, quien se ha posicionado a lo largo de su amplia trayectoria profesional como una distinguida cantante y creadora de contenido digital.

Éll es novio de Alexa Torrex en la actualidad. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Alexa Torrex sostiene una relación sentimental con un reconocido influenciador digital llamado Jhorman Toloza, quien ha adquirido gran viralidad por su buen sentido del humor en redes sociales.

Además, Alexa Torrex compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, su punto de vista en la entrevista del programa de ¿Qué hay pa’ dañar?del Canal RCN, que tiene una pareja en la actualidad y si llega a ser elegida por parte de los internautas, espera seguir con su relación:

“Yo le dije a mi pareja: espero y aspiro salir teniendo mi relación. Yo tengo pareja, llevo más de dos años con él, pero yo le hablé claro porque allá entra mucho hombre bello. Igual ese hombre está más enamorado, yo lo quiero muchísimo, pero estamos claro, eso es un problema. Además, habrá muchos hombres sin camis#”, añadió Alexa Torrex.

¿Cómo votar por tu aspirante favorita de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo domingo 2 de noviembre. El nombre de la segunda habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será confirmada en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN.

¿Cómo votar por tu aspirante preferida del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu participante preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la caja llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorita:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 2 de noviembre a las 4:00 p.m.

