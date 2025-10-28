Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara dejó escuchar los latidos del corazón de su bebé: aquí el video

Paola Jara está a pocos días de dar a luz a su hija, pero antes, la cantante quiso revelar cómo se escucha el corazón de su pequeña.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara reveló el sonido de los latidos del corazón de su bebé
Paola Jara reveló cómo suena el corazón de su bebé. (Foto: Buen día, Colombia -Freepik)

Paola Jara y Jessi Uribe tienen enternecidos a sus seguidores con la dulce espera de su hija, Emilia; en el caso de la cantante, la bebé es su primera hija y la quinta de su esposo, quien ya tiene cuatro hijos con su exesposa, Sandra Barrios.

Desde que supo la confirmación de su embarazo, Paola y Jessi han estado encantados compartiendo todos los detalles de esta etapa con sus seguidores, ya que esta gestación fue un gran anhelo para la pareja.

¿Cuándo nace la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

En una entrevista para el programa matutino ‘Buen día, Colombia’, el cantante Jessi Uribe no se guardó nada y dio varios detalles sobre el embarazo de su esposa, Paola Jara y confesó cuándo llegará al mundo su amada hija, Emilia.

De acuerdo con el cantante, el pasado jueves, 16 de octubre, día en que estuvo en el famoso programa, confesó que Emilia “nacería en 30 días”, o sea, para la mitad del mes de noviembre y aunque no dijo fecha exacta, sí dio la gran primicia para que sus fanáticos estén muy pendientes de los artistas.

Poala Jara revela el sonido del corazón de su bebé
Paola Jara deja escuchar los latidos de su bebé. (Foto: Buen día, Colombia)

¿Cuál es el video en donde Paola Jara revela el sonido de los latidos de su hija?

En horas de la mañana de este martes 28 de octubre, Paola Jara subió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram en donde dejó escuchar los latidos de Emilia, pues confesó que estaba en su respectivo monitoreo con Emilia.

En el video se logra ver que la cantante está en una camilla y con un buen sonido revela los latidos de la pequeña que está a pocas semanas de llegar al mundo.

¿Qué otros detalles se saben sobre el embarazo de Paola Jara?

Desde que se supo que la famosa pareja está en la espera de su primera hija juntos, Paola Jara y Jessi Uribe han revelado varios detalles sobre este proceso, pues ellos creían que no podían tener hijos, ya que intentaron varias veces en lograr quedar embarazados, pero fracasaban en el intento.

Sin embargo, tiempo después, su sueño se cumplió y cuando menos lo esperaron, lograron la gestación de su pequeña Emilia.

Paola Jara reveló el sonido de los latidos de su bebé.
Paola Jara dejó escuchar los latidos del corazón de su bebé. (AFP / Frazer Harrison)

Por otro lado, Uribe dijo en entrevista con ‘Buen día, Colombia’, que recientemente habían tenido un gran susto, luego de que Paola sintiera una contracción y al vivir este momento, consultaron a la inteligencia artificial si sería algo normal.

