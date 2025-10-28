Juanda Caribe rompió el silencio sobre fuertes señalamientos que involucran a su esposa e hija

El comediante y creador de contenido Juanda Caribe se refirió públicamente a las acusaciones que en los últimos días circularon en redes sociales y que lo vinculan con un supuesto caso delicado intrafamiliar.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre las acusaciones en su contra?

La información fue divulgada por una cuenta de entretenimiento en Instagram que afirmó que el barranquillero estaría involucrado en un proceso judicial por este tipo de delito.

El exconcursante de MasterChef Celebrity Colombia y ¿Quién es la máscara? rechazó de manera contundente los señalamientos, que también involucran a su pareja, Sheila Gándara, y a su hija Victoria.

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Juanda desmintió las versiones y aseguró que se trataba de un rumor sin fundamento.

El creador digital expresó su molestia por los mensajes que ha recibido desde que la noticia comenzó a circular.

Según relató, algunos de esos comentarios contenían advertencias contra él y su familia.

Para acompañar su respuesta, el influenciador compartió la captura de uno de los mensajes de odio recibidos, asegurando que tomará medidas frente a la situación.

Juanda Caribe responde a graves acusaciones. (Foto: Canal RCN)

¿Qué acciones tomará Juan Da Caribe tras estos señalamientos?

En su pronunciamiento, el artista de 31 años afirmó que jamás ha protagonizado un hecho de este tipo contra una mujer y que su entorno familiar le inculcó valores de respeto.

“Nunca en mi vida he tenido una escena violent@ con una mujer. Fui criado por una mamá amorosa, abuelas y tías que me enseñaron el valor de la mujer”, escribió.

Juanda Caribe añadió que esta no es la primera vez que la página mencionada difunde información falsa sobre él, pero aseguró que tomará acciones para detener lo que considera una persecución.

También mencionó que, debido a la gravedad del caso, teme por su seguridad y la de su familia.

Asimismo su pareja, Sheila Gándara, también publicó un mensaje en redes en el que expresó su respaldo al comediante y pidió respeto por su hija.

La pareja se mostró unida frente a la controversia y reiteraron que su prioridad es proteger su hogar de este tipo de controversias mediáticas.