Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio se unió con Camilo Cifuentes y dieron inesperada noticia: "Afán sí tengo"

Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores con importante noticia junto a Camilo Cifuentes, el influencer anónimo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes tendrán proyecto juntos
Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes sorprenden con noticia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El creador de contenido Yeferson Cossio se unió junto a un influenciador que se ha vuelto bastante popular en redes sociales por sus obras sociales, pero del cual no se conoce su rostro, pero su voz y dichos son toda una sensación.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la noticia que Yeferson Cossio dio junto a Camilo Cifuentes?

El influenciador Camilo Cifuentes se ha destacado en redes sociales en el último año gracias a su contenido, en el que apoya a vendedores ambulantes y brinda alimentos a personas en situación de calle.

En la tarde del 28 de octubre Yeferson Cossio compartió un video en sus redes sociales en donde se mostró en compañía de Camilo Cifuentes, expresando que estaba comiendo con alguien querido por su comunidad.

Vine a cenar con una persona que ustedes quieren mucho, estamos hablando de un proyecto que les va a gustar muchísimo.

Como es costumbre, Camilo no apareció frente a la cámara, sino detrás de ella. Aun así, su voz es inconfundible, especialmente porque en su respuesta a Cossio utilizó su característica frase, “Yo afán no tengo”, pero de manera contraria.

Cami, ¿cuándo lo hacemos? Mi niño en este caso afán sí tengo.

Yeferson Cossio anunció proyecto junto a Camilo Cifuentes
Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes se unen para proyecto juntos. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Cuál es el proyecto que tendrán Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes?

Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes dejaron claro que se vienen con un gran proyecto juntos y por el tipo de contenido del influencer anónimo se prevé que será algo social y de ayuda.

Camilo comentó en el video su emoción por conocer e iniciar un proyecto con Yeferson, quien en años anteriores también ha demostrado su gran corazón y bondad.

Juntos para grandes cosas, qué felicidad conocerte.

Aunque por el momento no han revelado más detalles de qué tratara su proyecto, los internautas están felices por verlos juntos y más porque esperan una mega obra social en el país.

Vamos a hacer algo gigante en Colombia.

Artículos relacionados

¿Por qué Camilo Cifuentes mantiene en secreto su rostro?

De Camilo Cifuentes no se conocen muchos detalles, algunos de ellos son que tiene 28 años, nació en Manizales y estudió Tecnología en Mecánica en el SENA.

El influenciador más allá de su contenido ha generado gran curiosidad entre los internautas porque nunca ha revelado su rostro en sus videos y solo se conoce su voz hasta el momento su voz.

Sin embargo, semanas atrás, el influenciador causó revuelo en redes tras publicar por primera vez una fotografía suya. Aunque tapó su rostro con una gorra mostró parte de su cuerpo y físico, dejando en evidencia uno de sus tatuajes.

Camilo ha aclarado que prefiere que la atención recaiga sobre las personas que ayuda y no sobre él mismo. Su objetivo no es buscar fama ni reconocimiento personal, sino impactar positivamente en la vida de los demás.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate confirmó que va para reality en el exterior Melissa Gate

Melissa Gate confirmó que va a estar en reality de República Dominica, ¿el mismo de Yina y Karina?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, reveló que va a participar en un reality en República Dominicana.

Yina Calderón y su desplante con Karina García Yina Calderón

Yina Calderón le hizo feo desplante a Karina García previo a ingresar a reality internacional

Yina Calderón ignoró por completo a su excompañera de La casa de los famosos, Karina García, previo a ingresar a reality en República Dominicana.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron el cumpleaños de sus hijos Luisa Fernanda W

Fuera de México, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno les celebraron los cumpleaños a sus hijos: así fue

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compartieron fotos y detalles de la emotiva celebración de cumpleaños de sus hijos a bordo de un crucero.

Lo más superlike

Camilo Trujillo habló de cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia Camilo Trujillo

Camilo Trujillo reveló lo que vivió cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia

Camilo Trujillo contó por primera vez lo que le pasó cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia: "Sé lo difícil que es".

Reacción de Paola Jara y Jessi Uribe al saber de su embarazo Paola Jara

¿Paola Jara ocultó su embarazo por miedo a perderlo otra vez?

Falleció la influenciadora Coco Trucker Girl Influencers

Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?