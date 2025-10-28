Yeferson Cossio se unió con Camilo Cifuentes y dieron inesperada noticia: "Afán sí tengo"

El creador de contenido Yeferson Cossio se unió junto a un influenciador que se ha vuelto bastante popular en redes sociales por sus obras sociales, pero del cual no se conoce su rostro, pero su voz y dichos son toda una sensación.

¿Cuál fue la noticia que Yeferson Cossio dio junto a Camilo Cifuentes?

El influenciador Camilo Cifuentes se ha destacado en redes sociales en el último año gracias a su contenido, en el que apoya a vendedores ambulantes y brinda alimentos a personas en situación de calle.

En la tarde del 28 de octubre Yeferson Cossio compartió un video en sus redes sociales en donde se mostró en compañía de Camilo Cifuentes, expresando que estaba comiendo con alguien querido por su comunidad.

Vine a cenar con una persona que ustedes quieren mucho, estamos hablando de un proyecto que les va a gustar muchísimo.

Como es costumbre, Camilo no apareció frente a la cámara, sino detrás de ella. Aun así, su voz es inconfundible, especialmente porque en su respuesta a Cossio utilizó su característica frase, “Yo afán no tengo”, pero de manera contraria.

Cami, ¿cuándo lo hacemos? Mi niño en este caso afán sí tengo.

Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes se unen para proyecto juntos. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cuál es el proyecto que tendrán Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes?

Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes dejaron claro que se vienen con un gran proyecto juntos y por el tipo de contenido del influencer anónimo se prevé que será algo social y de ayuda.

Camilo comentó en el video su emoción por conocer e iniciar un proyecto con Yeferson, quien en años anteriores también ha demostrado su gran corazón y bondad.

Juntos para grandes cosas, qué felicidad conocerte.

Aunque por el momento no han revelado más detalles de qué tratara su proyecto, los internautas están felices por verlos juntos y más porque esperan una mega obra social en el país.

Vamos a hacer algo gigante en Colombia.

¿Por qué Camilo Cifuentes mantiene en secreto su rostro?

De Camilo Cifuentes no se conocen muchos detalles, algunos de ellos son que tiene 28 años, nació en Manizales y estudió Tecnología en Mecánica en el SENA.

El influenciador más allá de su contenido ha generado gran curiosidad entre los internautas porque nunca ha revelado su rostro en sus videos y solo se conoce su voz hasta el momento su voz.

Sin embargo, semanas atrás, el influenciador causó revuelo en redes tras publicar por primera vez una fotografía suya. Aunque tapó su rostro con una gorra mostró parte de su cuerpo y físico, dejando en evidencia uno de sus tatuajes.

Camilo ha aclarado que prefiere que la atención recaiga sobre las personas que ayuda y no sobre él mismo. Su objetivo no es buscar fama ni reconocimiento personal, sino impactar positivamente en la vida de los demás.