Fuera de México, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno les celebraron los cumpleaños a sus hijos: así fue

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno anunciaron recientemente que se irían temporalmente de México para la celebración de cumpleaños de sus dos hijos. Máximo y Domenic.

¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En los últimos días, Luisa Fernanda W a través de sus historias de Instagram compartió con sus seguidores los preparativos del viaje especial que tendrían con Pipe y sus hijos.

La creadora de contenidoy su familia ya se encuentra disfrutando de unas mágicas vacaciones a bordo de un crucero de Disney, donde celebrarán por todo lo alto los cumpleaños de Domenic, quien cumplió tres años el 27 de octubre, y de Máximo, que festejó su quinto cumpleaños el 28.

Precisamente, Luisa Fernanda W compartió unas emotivas fotografías aprovechando el atardecer que tuvieron en este día tan especial para celebrar la vida de sus dos hijos.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron por todo lo alto el cumpleaños de sus hijos. (Foto: Canal AFP: Jason Koerner)

¿Qué mensaje dejó Luisa Fernanda W sobre el cumpleaños de su hijo mayor?

Luisa Fernanda W compartió un carrusel de fotografías en las que mostró con detalle cómo han sido estas vacaciones soñadas por el cumpleaños de sus dos hijos.

La influenciadora aseguró que quería compartir algunas fotos de estos últimos días de celebración y fiel a esto mostró diferentes momentos que han tenido durante este viaje en donde mostró a sus hijos comiendo pastel y soplando las velas de sus cumpleaños.

La antioqueña mostró detalles de su viaje en crucero y también algunas de las playas que han visitado en medio de este tour.

Fotos que no quería dejar en el carrete. Qué bendición poder celebrar el cumpleaños de mis dos amores en lugares mágicos e inolvidables. No saben lo agradecida que me siento con Dios y con la vida. La hemos pasado maravillosamente. No hay nada más lindo y bendecido que la familia.



Como era de esperarse, los fans no tardaron en llenarla de mensajes de cariño, destacando lo rápido que ha pasado el tiempo y la hermosa familia que ha formado junto a Pipe Bueno.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se mudarán de nuevo a Colombia?

En los últimos días Luisa Fernanda W y Pipe Bueno acapararon las tendencias en Colombia y México por una confusión que hubo por unas declaraciones de la influenciadora que anunciaba que saldrían del país azteca.

Sin embargo, aunque sí se fueron de México, esta salida es temporal para darse unas vacaciones en familia.

Cabe resaltar que, la influenciadora y el cantante se mudaron a mediados el presente año a México para emprender nuevos proyectos profesionales, no obstante han estado visitando Colombia a menudo para verse con sus seres queridos.