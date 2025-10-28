Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate confirmó que va a estar en reality de República Dominica, ¿el mismo de Yina y Karina?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, reveló que va a participar en un reality en República Dominicana.

Juan David Velásquez
Melissa Gate confirmó que va para reality en el exterior
Melissa Gate confirmó su participación en nuevo reality.

Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al confirmarles que va para un reality en República Dominicana.

¿Melissa Gate va para el mismo reality de Yina Calderón y Karina García?

Melissa Gate había estado siendo indagada por sus seguidores sobre sus planes tras La casa de los famosos Colombia y si se le volvería a medir a un reality.

Aunque la influenciadora había asegurado que sería difícil que volviese a aceptar encerrarse de nuevo 24/7, recientemente confirmó que sí estará en un programa de convivencia internacional.

Melissa Gate compartió un video en el que confirmó que va a estar en el reality llamada "La Casa de Alofoke". Un reality diferente al que estarán Yina Calderón y Karina García.

Bloqueada, baneada, pero confirmada para La Casa de Alofoke.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate confirmó que va para reality en República Dominicana.

¿Cómo confirmó Melissa Gate que va para un reality en República Dominicana?

"La Casa de Alofoke" es un reality show de República Dominicana que se transmite en vivo 24/7 en el canal de YouTube de Alofoke Radio Show.

Aunque Melissa Gate no dio fecha oficial de cuándo estará en este programa, sí les confirmó a sus seguidores que pronto se daría ese momento.

Además, dejó claro que en este nuevo programa seguirá demostrando su personalidad y por qué es la 'reina' que conquistó a más de 13 países de Latinoamérica.

Pandilla póngase moscas que muy pronto estaré en República Dominicana dando lo mejor de mí y demostrándole no solo a Colombia, sino a República Dominicana y los 13 países de Latinoamérica por qué soy la reina.

¿Qué reacciones ha dejado la noticia de Melissa Gate de su participación en nuevo reality?

Melissa Gate sorprendió a sus seguidores con esta noticia y más por todo el 'boom' mediático que han tenido sus excompañeras en los últimos días por sus participaciones en el reality "La mansión de Luinny".

Aunque muchos de sus seguidores estaban ilusionados por volverla a ver enfrentarse a Yina Calderón y Karina García, se mostraron contentos por verla en un nuevo reality de convivencia.

"No había dicho que no volvería a encerrarse", "La va a romper con su personalidad" o "Pensamos que iba para el de Yina y Karina".

Sin duda alguna, Melissa Gate con esta noticia ha dividido las opiniones en redes sociales y ha llenado de expectativa a todos sus fanáticos con esta proyecto en su carrera.

Melissa Gate le habría enviado indirecta al pequeño hijo de Karina García, Valentino.
Melissa Gate confirmó que no estará en el mismo reality que Karina García y Yina Calderón.
