Yina Calderón le hizo feo desplante a Karina García previo a ingresar a reality internacional

La enemistad entre Yina Calderón y Karina García parece continuar, así lo demostró la huilense previo a ingresar al reality en el que estarán las dos en República Dominicana.

Yina Calderón analizó los perfiles de sus próximos compañeros de reality internacional, ¿qué dijo de Karina?

Yina Calderón y Karina García estarán en el reality "La mansión de Luinny", un programa organizado por Luinny Corporan en República Dominicana que reunirá a varios creadores de contenido y famosos.

Yina Calderón a través de su cuenta de Instagram compartió un video en que el reaccionaba a los perfiles y fotos de cada uno de sus próximos compañeros.

Voy a darles mi punto de vista y perspectiva de mis próximos compañeros.

A media que iban saliendo las imágenes de cada uno de los participantes Yina iba dando su opinión y punto de vista como por ejemplo: "Orlando Moreno, feo si está, pero se ve buena onda" o "Asaf Torres, siento que es el gavilán pollero detrás de las chicas".

Así continúo Yina con cada uno de los participantes que será sus compañeros dejando polémicos adjetivos y frases como: "embustero, insignificante o morronga".

Yina Calderón criticó y habló de sus próximos compañeros de reality. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el feo gesto de Yina Calderón con Karina García antes de ingresar a reality?

Yina Calderón no se guardó nada al hablar y comentar lo que pensaba o presentía de cada uno de sus próximos compañeros dejando varios comentarios despectivos.

Sin embargo, cuando apareció en la pantalla la foto de Karina García, su excompañera de La casa de los famosos Colombia, Yina decidió omitirla e ignorar su presencia en el reality de República Dominicana.

Yina tras la foto de Karina García acabó su dinámica de opiniones y reacciones, y solo expresó que esperaba equivocarse con lo que presentía de cada uno: "Es lo que yo pienso, esperen si le acerté a los perfiles".

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al saber que Karina García iba para el mismo reality internacional?

Como era de esperarse, este desplante de Yina Calderón con Karina García previo a ingresar a su próximo reality no ha pasado por desapercibido.

Muchos internautas han estado comentando que con esto Yina dejó claro que no buscará arreglar sus diferencias con Karina García y que por el contrario podría ser su nueva rival dentro de dicha competencia.

Cabe resaltar que, Yina Calderón fue tendencia días atrás por su reacción al enterarse que estaría en el mismo reality que su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

Ahh, no te la creo, me acabo de enterar, ¿de verdad?