Aida Victoria Merlano derrite de ternura al mostrar a su hijo disfrazado de conejo

La influenciadora Aida Victoria Merlano derritió de ternura a sus seguidores en las últimas horas a sus seguidores al mostrar a su hijo Emiliano vestido con un traje de conejo en el marco de Halloween.

¿Cuál fue el video que compartió Aida Victoria Merlano de su bebé disfrazado?

La influenciadora Aida Victoria Merlano no ha parado de ser tendencia y tema de conversación en redes en los últimos días por su vida personal y toda la polémica con su expareja, Juan David Tejada.

Esta polémica entre la barranquillera y el empresario parece no terminarse por ahora, ya que ambos se han sacado diferentes trapitos al sol en el que se han señalado por la crianza y gastos de su hijo Emiliano.

Sin embargo, en la jornada del 28 de octubre la creadora de contenido dejó a un lado la polémica con Juan Tejada y sorprendió a sus seguidores al compartirles un emotivo video en el que dejó ver a su hijo con un traje de conejo.

Aida Victoria Merlano mostró a su hijo vestido de conejo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo se ve el hijo de Aida Victoria Merlano disfrazado de conejo?

La influenciadora aprovechó que se acerca la celebración de Halloween para ponerle una tierna pinta de conejo a Emiliano.

En el audiovisual compartido Aida Victoria Merlano se le ve alzando al pequeño Emiliano en sus brazos y jugando con sus orejas de conejo.

El pequeño se ve profundo en el torso de su mamá y la creadora de contenido no pierde oportunidad para darle besos y expresarle su cariño.

"Conejo de mamá".

¿Qué reacciones ha dejado el video de Aida Victoria Merlano?

Como era de esperarse las reacciones al video del hijo de Aida Victoria Merlano vestido como conejo no han faltado y muchos de sus seguidores se han dejado ver enternecidos.

En los comentarios muchos de los seguidores de la influenciadora han expresado la gran ternura que les causó ver a Emiliano vestido como conejo.

Por eso, aprovecharon para pedirle que siga colocándole trajes y disfraces a su bebé aprovechando que se acerca la celebración de Halloween en Colombia el próximo 31 de octubre.

Hasta el momento Aida Merlano no ha revelado cómo celebrará esta fecha de disfraces en podría sorprender a sus seguidores con algún disfraz para su pequeño.