Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón responde con todo a las críticas: "Ningún hombre se peleará por ella"

Yina Calderón volvió a encender las redes tras responder con contundencia a un seguidor que la cuestionó por su ingreso a un nuevo reality.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón hizo importante anuncio antes de ingresar a un nuevo reality. Foto | Canal RCN

Yina ha mantenido a sus seguidores al tanto de los preparativos para su ingreso en un nuevo proyecto de reality, mostrando desde su rutina de belleza hasta los ensayos previos a su ingreso.

Sin embargo, no ha estado libre de comentarios y críticas por parte de los seguidores en redes, a los cuales no dudó en responder con su característico estilo directo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las críticas que ha recibido?

A través de sus redes sociales respondió a uno de los mensajes más comentados en el que un usuario escribió: “Al menos tienes el consuelo de que por ti no van a pelear los hombres del reality”. El comentario, cargado de burla hacia su apariencia y actitud, no pasó desapercibido para Yina, quien decidió contestar con firmeza.

 

Yina fue clara al afirmar que su propósito al ingresar al programa no tiene nada que ver con romances o conflictos sentimentales y dejó ver que, a diferencia de otras figuras del medio, su interés está en aprovechar el espacio como una oportunidad laboral y no como una plataforma para generar polémicas amorosas.

La respuesta de Yina Calderón rápidamente generó eco entre sus seguidores, algunos apoyando su postura y otros interpretando su mensaje como una indirecta hacia Karina García, con quien mantiene una relación distante desde su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Existe tensión entre Yina Calderón y Karina García?

Aunque Yina no mencionó nombres directamente, muchos usuarios dedujeron que su comentario iba dirigido a Karina, recordando los desencuentros que ambas protagonizaron dentro del anterior reality.

Yina Calderón deja claro que no busca reconciliarse con Karina García
Yina Calderón aclara que no quiere volver a ser amiga de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Con esta nueva coincidencia en República Dominicana, los seguidores ya especulan sobre la posibilidad de que vuelvan a enfrentarse, aunque Yina ha insistido en que su enfoque está en cumplir con sus compromisos y demostrar una faceta más profesional como la villana favorita.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido la preparación de Yina Calderón para este nuevo reto?

Antes de viajar, compartió imágenes de su proceso de preparación física y emocional para esta experiencia y dejó ver parte del vestuario que usará dentro del reality, recibiendo tanto elogios como críticas.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yina Calderón antes de su salida de Colombia. Foto | Canal RCN.

Yina Calderón se alista para una nueva etapa en la que promete no solo entretener, sino también dejar en claro que, más allá de la controversia, sigue siendo una mujer de carácter fuerte y una marca personal definida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Victoria Ruffo compartió un mensaje lleno de amor en memoria de su madre, Guadalupe Moreno Herrera. Talento internacional

Victoria Ruffo habla del duelo por su madre a pocos días del día de los muertos

Victoria Ruffo compartió un emotivo mensaje sobre el duelo por su madre, recordando su legado y la fortaleza que le dejó en el corazón.

Melissa Gate confirmó que va para reality en el exterior Melissa Gate

Melissa Gate confirmó que va a estar en reality de República Dominica, ¿el mismo de Yina y Karina?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, reveló que va a participar en un reality en República Dominicana.

Yina Calderón y su desplante con Karina García Yina Calderón

Yina Calderón le hizo feo desplante a Karina García previo a ingresar a reality internacional

Yina Calderón ignoró por completo a su excompañera de La casa de los famosos, Karina García, previo a ingresar a reality en República Dominicana.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno responden a críticas sobre sus vacaciones familiares

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno respondieron con humor y firmeza a quienes los criticaron por mostrar a sus hijos en coche durante su viaje familiar.

Una despedida nunca antes vista: Ricardo Vesga logró que hasta los camarógrafos de MasterChef Celebrity terminaran con lágrimas en los ojos. MasterChef Celebrity Colombia

La despedida de Ricardo Vesga puso a llorar hasta a los camarógrafos en MasterChef

Falleció la influenciadora Coco Trucker Girl Influencers

Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?