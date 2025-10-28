Yina Calderón responde con todo a las críticas: "Ningún hombre se peleará por ella"

Yina ha mantenido a sus seguidores al tanto de los preparativos para su ingreso en un nuevo proyecto de reality, mostrando desde su rutina de belleza hasta los ensayos previos a su ingreso.

Sin embargo, no ha estado libre de comentarios y críticas por parte de los seguidores en redes, a los cuales no dudó en responder con su característico estilo directo.

Artículos relacionados Paola Jara ¿Paola Jara ocultó su embarazo por miedo a perderlo otra vez?

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las críticas que ha recibido?

A través de sus redes sociales respondió a uno de los mensajes más comentados en el que un usuario escribió: “Al menos tienes el consuelo de que por ti no van a pelear los hombres del reality”. El comentario, cargado de burla hacia su apariencia y actitud, no pasó desapercibido para Yina, quien decidió contestar con firmeza.

Yina fue clara al afirmar que su propósito al ingresar al programa no tiene nada que ver con romances o conflictos sentimentales y dejó ver que, a diferencia de otras figuras del medio, su interés está en aprovechar el espacio como una oportunidad laboral y no como una plataforma para generar polémicas amorosas.

La respuesta de Yina Calderón rápidamente generó eco entre sus seguidores, algunos apoyando su postura y otros interpretando su mensaje como una indirecta hacia Karina García, con quien mantiene una relación distante desde su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La despedida de Ricardo Vesga puso a llorar hasta a los camarógrafos en MasterChef

¿Existe tensión entre Yina Calderón y Karina García?

Aunque Yina no mencionó nombres directamente, muchos usuarios dedujeron que su comentario iba dirigido a Karina, recordando los desencuentros que ambas protagonizaron dentro del anterior reality.

Yina Calderón aclara que no quiere volver a ser amiga de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Con esta nueva coincidencia en República Dominicana, los seguidores ya especulan sobre la posibilidad de que vuelvan a enfrentarse, aunque Yina ha insistido en que su enfoque está en cumplir con sus compromisos y demostrar una faceta más profesional como la villana favorita.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Belén Alonso rompió en llanto con la despedida de Ricardo Vesga en MasterChef: "Quiero que seas mi amigo"

¿Cómo ha sido la preparación de Yina Calderón para este nuevo reto?

Antes de viajar, compartió imágenes de su proceso de preparación física y emocional para esta experiencia y dejó ver parte del vestuario que usará dentro del reality, recibiendo tanto elogios como críticas.

Esto dijo Yina Calderón antes de su salida de Colombia. Foto | Canal RCN.

Yina Calderón se alista para una nueva etapa en la que promete no solo entretener, sino también dejar en claro que, más allá de la controversia, sigue siendo una mujer de carácter fuerte y una marca personal definida.