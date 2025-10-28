Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Belén Alonso rompió en llanto con la despedida de Ricardo Vesga en MasterChef: "Quiero que seas mi amigo"

Ricardo Vesga se despidió de MasterChef Celebrity con gratitud y un mensaje tan emotivo que hizo llorar a Belén Alonso frente a todos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ricardo se despidió con un plato llamado “Gratitud” y dejó el corazón del público y de Belén en la cocina.
Ricardo se despidió con un plato llamado “Gratitud” y dejó el corazón del público y de Belén en la cocina. Foto Canal RCN

El reto de eliminación de MasterChef Celebrity dejó fuera a Ricardo Vesga, quien presentó un plato en el que depositó toda su confianza, pero que no logró convencer del todo a los jurados en un momento decisivo.

Y aunque su salida tomó por sorpresa a varios compañeros, Ricardo se marchó con una sonrisa y un mensaje lleno de agradecimiento.

Artículos relacionados

¿Cómo comenzó el reto de eliminación de MasterChef Celebrity?

La jornada inició con el reto de eliminación, una de las etapas más esperadas por los participantes, pues representa la última oportunidad para asegurar su permanencia en la competencia.

Y desde el primer minuto, el ambiente en la cocina estuvo cargado de nervios pues cada uno debía preparar un plato que demostrara evolución, técnica y sabor usando un ingrediente clave, sal en diferentes combinaciones.

Belén Alonso rompió en llanto con la despedida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity. Un momento lleno de emoción y gratitud.
Belén Alonso rompió en llanto con la despedida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity. Un momento lleno de emoción y gratitud. Foto Canal RCN

Sin embargo, no todos lograron brillar, mientras algunos apostaron por propuestas creativas e inspiradas en sus raíces o recuerdos familiares, otros optaron por recetas más sencillas.

Ese fue el caso de Ricardo Vesga, quien presentó un crepe de pollo, una elección que, si bien fue ejecutada con precisión en algunos aspectos, resultó demasiado básica frente a las expectativas del jurado.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron los jurados sobre la preparación de Ricardo Vesga en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity?

Jorge Rausch fue el primero en manifestar que el plato no tenía el nivel necesario para un reto de eliminación, destacando que un crepe de pollo, aunque bien hecho, no alcanzaba la complejidad esperada en esta etapa.

"No hay mucho por decir de un crepe de pollo." Expresó Jorge.

Ricardo Vesga dijo adiós con un mensaje que hizo llorar a jurados y compañeros.
Ricardo Vesga dijo adiós con un mensaje que hizo llorar a jurados y compañeros. Foto Canal RCN

Por su parte, Nicolás de Zubiría resaltó el buen trabajo con la masa, que calificó como delgada y perfectamente cocinada, pero coincidió en que la propuesta era demasiado sencilla.

Finalmente, Belén Alonso centró su atención en la textura y la salsa, comentó que el plato resultaba algo seco y que le hacía falta hidratación, a lo que Ricardo explicó que la superficie de la salsa se había endurecido, motivo por el cual decidió no incluirla en el emplatado final.

Los tres jurados coincidieron en que, aunque el resultado era correcto, no tenía el nivel de exigencia que requería el momento.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la despedida de Ricardo tras su eliminación de MasterChef Celebrity?

A diferencia de otros momentos tensos de la competencia, Ricardo recibió la noticia con serenidad y una profunda gratitud, abrazó a Raúl, quien también estuvo en riesgo de salir, y explicó que su plato se llamaba precisamente “Gratitud”, porque representaba todo lo que había aprendido durante su paso por la cocina más famosa del país.

Además expresó que no quería que fuera un momento triste, pues era de celebrar que sus compañeros hubiesen entrado al top 8 de la competencia, una forma de homenajear su propio proceso y verse como un ganador por haber llegado hasta esta etapa.

El gesto conmovió en especial, a Belén Alonso, quien no pudo contener las lágrimas y resaltó su autenticidad, su carisma y la manera en que supo disfrutar cada instante.

“Nos enseñaste que a veces hay que tomarse la vida con más ligereza”, expresó.

Con un aplauso y una sonrisa, Ricardo Vesga se despidió del programa dejando una huella de cariño, humildad y aprendizaje, recordando que, más allá de los resultados, la verdadera victoria está en agradecer el camino recorrido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Una despedida nunca antes vista: Ricardo Vesga logró que hasta los camarógrafos de MasterChef Celebrity terminaran con lágrimas en los ojos. MasterChef Celebrity Colombia

La despedida de Ricardo Vesga puso a llorar hasta a los camarógrafos en MasterChef

La salida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity fue tan emotiva que conmovió a concursantes, jurados y hasta a los camarógrafos del programa.

Camilo Trujillo habló de cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia Camilo Trujillo

Camilo Trujillo reveló lo que vivió cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia

Camilo Trujillo contó por primera vez lo que le pasó cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia: "Sé lo difícil que es".

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parentesco con Karina García: ¿quién es? La casa de los famosos

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parecido con Karina García: ¿quién es?

Una de las aspirantes de La casa de los famosos 3 tiene gran parecido con Karina García y su similitud genera diversas opiniones.

Lo más superlike

Victoria Ruffo compartió un mensaje lleno de amor en memoria de su madre, Guadalupe Moreno Herrera. Talento internacional

Victoria Ruffo habla del duelo por su madre a pocos días del día de los muertos

Victoria Ruffo compartió un emotivo mensaje sobre el duelo por su madre, recordando su legado y la fortaleza que le dejó en el corazón.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno responden a críticas sobre sus vacaciones familiares

Falleció la influenciadora Coco Trucker Girl Influencers

Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?