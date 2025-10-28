Belén Alonso rompió en llanto con la despedida de Ricardo Vesga en MasterChef: "Quiero que seas mi amigo"

El reto de eliminación de MasterChef Celebrity dejó fuera a Ricardo Vesga, quien presentó un plato en el que depositó toda su confianza, pero que no logró convencer del todo a los jurados en un momento decisivo.

Y aunque su salida tomó por sorpresa a varios compañeros, Ricardo se marchó con una sonrisa y un mensaje lleno de agradecimiento.

Artículos relacionados Viral Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

¿Cómo comenzó el reto de eliminación de MasterChef Celebrity?

La jornada inició con el reto de eliminación, una de las etapas más esperadas por los participantes, pues representa la última oportunidad para asegurar su permanencia en la competencia.

Y desde el primer minuto, el ambiente en la cocina estuvo cargado de nervios pues cada uno debía preparar un plato que demostrara evolución, técnica y sabor usando un ingrediente clave, sal en diferentes combinaciones.

Belén Alonso rompió en llanto con la despedida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity. Un momento lleno de emoción y gratitud. Foto Canal RCN

Sin embargo, no todos lograron brillar, mientras algunos apostaron por propuestas creativas e inspiradas en sus raíces o recuerdos familiares, otros optaron por recetas más sencillas.

Ese fue el caso de Ricardo Vesga, quien presentó un crepe de pollo, una elección que, si bien fue ejecutada con precisión en algunos aspectos, resultó demasiado básica frente a las expectativas del jurado.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado huele a Zulma Rey en ¿Qué hay pa’ dañar? y le lanza una inesperada recomendación

¿Qué dijeron los jurados sobre la preparación de Ricardo Vesga en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity?

Jorge Rausch fue el primero en manifestar que el plato no tenía el nivel necesario para un reto de eliminación, destacando que un crepe de pollo, aunque bien hecho, no alcanzaba la complejidad esperada en esta etapa.

"No hay mucho por decir de un crepe de pollo." Expresó Jorge.

Ricardo Vesga dijo adiós con un mensaje que hizo llorar a jurados y compañeros. Foto Canal RCN

Por su parte, Nicolás de Zubiría resaltó el buen trabajo con la masa, que calificó como delgada y perfectamente cocinada, pero coincidió en que la propuesta era demasiado sencilla.

Finalmente, Belén Alonso centró su atención en la textura y la salsa, comentó que el plato resultaba algo seco y que le hacía falta hidratación, a lo que Ricardo explicó que la superficie de la salsa se había endurecido, motivo por el cual decidió no incluirla en el emplatado final.

Los tres jurados coincidieron en que, aunque el resultado era correcto, no tenía el nivel de exigencia que requería el momento.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el segundo grupo y cómo elegir a tu preferida

¿Cómo fue la despedida de Ricardo tras su eliminación de MasterChef Celebrity?

A diferencia de otros momentos tensos de la competencia, Ricardo recibió la noticia con serenidad y una profunda gratitud, abrazó a Raúl, quien también estuvo en riesgo de salir, y explicó que su plato se llamaba precisamente “Gratitud”, porque representaba todo lo que había aprendido durante su paso por la cocina más famosa del país.

Además expresó que no quería que fuera un momento triste, pues era de celebrar que sus compañeros hubiesen entrado al top 8 de la competencia, una forma de homenajear su propio proceso y verse como un ganador por haber llegado hasta esta etapa.

El gesto conmovió en especial, a Belén Alonso, quien no pudo contener las lágrimas y resaltó su autenticidad, su carisma y la manera en que supo disfrutar cada instante.

“Nos enseñaste que a veces hay que tomarse la vida con más ligereza”, expresó.

Con un aplauso y una sonrisa, Ricardo Vesga se despidió del programa dejando una huella de cariño, humildad y aprendizaje, recordando que, más allá de los resultados, la verdadera victoria está en agradecer el camino recorrido.