Camilo Trujillo reveló lo que vivió cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia

El actor Camilo Trujillo se sinceró recientemente a través de sus redes sociales sobre lo que vivió un año atrás cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Camilo Trujillo sobre su etapa como aspirante a La casa de los famosos Colombia?

El actor Camilo Trujillo hizo parte del quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia segunda temporada.

En aquel grupo estaban Claudio de la Torre, Daniel Bermejo, Sebastián Tamayo, Mateo Velásquez y Andrés Altafulla. El actor logró imponerse en las votaciones y quedó en el primer lugar, obteniendo así su cupo en el reality del Canal RCN.

El actor decidió recordar en un video publicado en sus redes sociales este momento en su vida en el que tenía toda la ilusión por entrar a la casa más famosa del país, esto con base en las votaciones que ya están en marcha para la nueva temporada.

Estamos en la semana de votaciones de La casa de los famosos Colombia y hace un año yo estaba en las mismas.

Camilo aseguró sentía empatía con los famosos que actualmente estaban postulados como aspirantes para la nueva temporada del reality del Canal RCN.

Siento un poco de empatía con los nuevos aspirantes porque sé lo difícil que es.

¿Qué le pasó a Camilo Trujillo cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Camilo Trujillo fue sincero al asegurar que durante esos días vivió un mar de sentimientos y emociones porque no fue nada fácil.

El actor reveló que lo más complejo para él fue ver en su momento que estaba perdiendo en las votaciones, algo que lo desanimó y lo hizo creer que ya no podría cumplir su sueño.

Cuando uno mira números y ve que uno está perdiendo obviamente llega el momento donde uno dice no lo voy a lograr.

Camilo confesó que en ese entonces le dio impotencia por no saber qué hacer, regresó a Medellín y junto a su equipo de trabajo se sentaron a buscar estrategias para obtener votos.

Al parecer, ese replanteamiento en su estrategia lo ayudó porque al final logró obtener su cupo al reality, por lo que se mostró agradecido.

¿Cómo le fue a Camilo Trujillo en su paso por La casa de los famosos Colombia?

Camilo Trujillo tuvo un paso largo por La casa de los famosos Colombia en donde duró alrededor de 119 días.

El actor empezó de menos a más en la competencia, ya que al principio tuvo que ir a eliminación por decisión de La Toxi Costeña, quien lo eligió con un poder que obtuvo como la primera líder de la semana.

Camilo logró ganar varias pruebas durante su estadía por La casa de los famosos Colombia y allí también hizo parte de un grupo llamado "Los lavaplatos" junto a La Liendra, Mateo Varela y El Negro Salas.

Aunque logró ingresar al top 10 de la competencia, el actor se convirtió en el 19.vo eliminado del reality.