Victoria Ruffo habla del duelo por su madre a pocos días del día de los muertos

En medio de los preparativos para una de las fechas más significativas en la tradición mexicana, Victoria Ruffo se sinceró sobre el proceso de duelo que ha atravesado tras la partida de su madre, Guadalupe Moreno Herrera.

¿Cómo ha vivido Victoria Ruffo el duelo por su madre?

Victoria Ruffo reconoció que este año ha sido un camino lleno de desafíos emocionales y aunque ha tratado de mantenerse enfocada en su trabajo y en su familia, el recuerdo de su madre sigue muy presente.

La intérprete confesó que el proceso de aceptación no ha sido fácil, pero que ha encontrado consuelo en su fe y en los recuerdos felices que compartió con su madre, en su manera de vivir el duelo, ha preferido enfocarse en enviarle luz y tranquilidad a su espíritu, en lugar de sumirse en la tristeza.

¿Qué significado tiene para Victoria Ruffo el recuerdo de su madre en esta etapa de su vida?

Victoria resaltó que el amor por su madre sigue siendo una fuente de inspiración. Recordó los años de cercanía y apoyo mutuo, y cómo junto a sus hermanas se aseguraron de acompañarla hasta el último momento.

Victoria Ruffo se sinceró sobre el duelo por su madre y cómo la fe y el amor familiar la han ayudado a sanar. Foto Freepik

Este sentimiento de unión familiar ha sido una de las herramientas más poderosas para sobrellevar la ausencia, Victoria también mencionó que las enseñanzas y el ejemplo de su madre permanecen como una guía constante en su día a día, especialmente en su rol como madre y figura pública.

¿Cómo hace Victoria Ruffo para mantener vivo el legado de Guadalupe Moreno, su madre?

Además del amor que la une a su madre, la actriz recordó con ternura la relación especial que su hijo, José Eduardo Derbez, mantenía con su abuela, y contó que él fue su gran compañía durante los últimos años y que se convirtió en un apoyo incondicional.

En vísperas del Día de Muertos, Victoria Ruffo recuerda a su madre con una reflexión que tocó a sus seguidores. Foto Freepik

A pocos días del Día de Muertos, la familia Ruffo sigue honrando a Guadalupe Moreno con cariño y respeto, y entre ofrendas, recuerdos y palabras de amor, Victoria reafirma que la muerte no apaga los lazos verdaderos, sino que los transforma en una presencia espiritual que ilumina desde otro lugar.