Karola causa revuelo en reality tras inesperado momento con “La Perversa”

Una nueva controversia en redes ha tenido como protagonista a la creadora de contenido Karola, reconocida por su carisma y amistad con Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

La influenciadora se pronunció luego de vivir un incómodo momento dentro del programa La Casa de Alofoke, donde se presentaron tensiones con otra participante, generando una ola de comentarios y reacciones en redes.

Artículos relacionados Viral Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

¿Qué sucedió durante la participación de Karola en el reality?

Durante una de las dinámicas del programa, Karola tuvo un encuentro desafortunado con “La Perversa”, otra participante reconocida en el medio digital, y según los videos compartidos por los seguidores del reality, la situación se tornó tensa cuando la dominicana le hizo un reclamo a Karola y la invitó a abandonar el programa.

Otros participantes, como Valka, intervinieron para intentar calmar los ánimos y evitar que las diferencias entre ambas siguieran escalando hasta llegar al contacto físico, sin embargo, el momento fue captado por las cámaras y se viralizó rápidamente en redes.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el segundo grupo y cómo elegir a tu preferida

¿Cómo reaccionó Karola ante la situación?

Tras el episodio, Karola utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje con el que demostró su buen humor y resiliencia demostrando que aunque fue un duro momento, no se dejó afectar por la situación.

Karola es conocida por su contenido de humor en redes sociales y su estrecha relación de amistad con Emiro Navarro| Fotos: Canal RCN

Su publicación fue interpretada como una manera de restarle dramatismo y enviar un mensaje de aprendizaje y optimismo a sus seguidores.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Luis Fernando Hoyos confesó lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón”

¿Hubo disculpas de "La Perversa" hacia Karola tras el incidente?

Horas después “La Perversa” decidió pronunciarse públicamente y través de un video, reconoció que se había dejado llevar por un momento de impulso por un tema de celos.

Karola se encuentra en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Un gesto que fue bien recibido especialmente por los seguidores de ambas celebridades, quienes destacaron la importancia de asumir la responsabilidad y mantener el respeto entre compañeros incluso si se trata de un reality.