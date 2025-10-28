Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Fernando Hoyos confesó lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón”

Luis Fernando Hoyos reveló en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? lo que más admira de la presentadora Claudia Bahamón.

María Camila Arteaga
Hace unos días, miles de televidentes generaron múltiples comentarios tras la eliminación del actor Luis Fernando Hoyos en la cocina de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, el jurado conformado por: Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría fueron los encargados en descubrir el error que Luis Fernando cometió, el cual lo llevó a obtener el Top 9.

¿Cuál fue la razón por la que Luis Fernando Hoyos abandonó MasterChef?

Recordemos que cuando se llevó a cabo el reto de eliminación en la cocina de MasterChef, Luis Fernando Hoyos presentó tener seguridad con su platillo gracias a todos los conocimientos que ha adquirido por parte de sus compañeros y del jurado.

Sin embargo, Luis Fernando cometió un grave error al momento de preparar un sándwich en el que lo puso bajo una alta temperatura y, de igual modo, la salsa con la que acompañó el plato estaba elevada de sal.

El error que cometió Luis Fernando fue visto por parte de la chef mexicana Belén Alonso, quien le dijo que la salsa del sándwich estaba salada. Esto hizo que Luis Fernando abandonara la cocina más famosa del país.

¿Por qué le cambió la vida a Luis Fernando Hoyos en MasterChef?

Recientemente, Luis Fernando Hoyos, fue uno de los invitados especiales al programa del Canal RCN: ¿Qué hay pa’ dañar’, conducido por Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam.

Durante la entrevista, Johana Velandia le hizo una pregunta a Luis Fernando Hoyos acerca de su desempeño en la cocina y cómo ser uno de los participantes le cambió la vida, a lo que respondió con las siguientes palabras:

“Yo sí creo que muchos trabajos me han cambiado la vida realmente y me lo decía un amigo cineasta: esta película te va a cambiar la vid. Y si hay películas y programas de televisión que te cambian la vida por el personaje o por la situación”, añadió el actor.

Desde luego, Luis Fernando Hoyos compartió los detalles de las enriquecedoras experiencias que vivió a nivel personal al ser uno de los participantes de MasterChef en el que obtuvo experiencias maravillas:

“El reality lo utilicé para mí como un psicoanálisis, como un trabajo muy interno de este Luis, del colegio, del niño. Entonces, lo utilicé en un laberinto, sintiéndote chuzad# por los cuchill#s de Claudia Bahamón. La paciencia me ayudó mucho, en especial admiro el trabajo de la presentadora, tiene un corazón de una generosidad basta”, añadió agregó Luisfer, a pesar de sus días difíciles, ella estuvo en pie”.

