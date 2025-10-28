Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin se arrepiente de su nuevo cambio de look: “Es la última vez que lo hago”

J Balvin sorprendió a sus fans al confesar que no quedó conforme con su nuevo look y que no volverá a repetirlo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
J Balvin sorprende al quitarse la barba.
J Balvin se arrepiente de quitarse la barba. (Foto de Jared C. Tilton/AFP)

A lo largo de su carrera como cantante, J Balvin ha experimentado con su estilo e imagen, desde colores en el cabello, atuendos arriesgados y looks que marcan tendencia.

J Balvin sorprende a sus fans con su cambio de imagen.
J Balvin genera revuelo en redes sociales al mostrar su radical cambio de imagen. (Foto de Arturo Holmes/AFP)

Esta vez el cambio fue más sutil, pero más impactante para el cantante paisa.

¿Por qué J Balvin se quitó la barba?

El reguetonero decidió afeitarse por completo la barba, algo que no había hecho en mucho tiempo, y que terminó generando una reacción inesperada tanto en él como en sus seguidores.

Cinco meses después de cerrar su gira “Back to the Rayo 2025”, J Balvin sorprendió a sus seguidores luciendo un rostro completamente distinto al que sus fans están acostumbrados.

“Amanecimos sin barba y es la última vez que lo hago”, expresó J Balvin en su publicación.

En el clip, el cantante muestra con humor su cambio y confiesa que no se siente cómodo sin barba.

Además, le envió un mensaje positivo y de ánimo a su comunidad digital por el apoyo que le han brindado.

“Feliz día pa’ todos, espero que estén muy bien, en alta. Hay que mantener pensamientos positivos y visualizar eso que tanto anhelamos como si ya hubiera llegado”, dijo J Balvin en su video.

¿Cómo reaccionaron los fans de J Balvin a su nuevo look?

El post generó miles de comentarios en pocas horas por parte de los internautas que no dudaron en recalcar que efectivamente se veía mejor con su estilo habitual.

El video se viralizó rápidamente, no solo por el cambio físico, sino por la honestidad y la gracia con la que el artista compartió su arrepentimiento.

Aunque el cambio es temporal, Balvin dejó claro que su barba es parte esencial de su estilo y que se siente más auténtico con ella.

Este cambio de imagen de J Balvin comprueba que la autenticidad no siempre viene de lo que se ve, sino de cómo se vive.

Afeitarse la barba fue un gesto simple, pero cargado de significado que mostró que incluso los íconos del estilo pueden sentirse inseguros, arrepentirse y reírse de sí mismos.

J Balvin muestra su cambio de look y las redes estallan.
J Balvin se siente incómodo con su cambio de imagen. (Foto de Meg Oliphant/AFP)
