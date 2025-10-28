Pichingo habló sin filtros sobre "la falsedad" en MasterChef Celebrity, esto dijo

Diego Alexander Gómez, mejor conocido como Pichingo, recientemente dio a conocer su posición respecto a cierto tipo de situaciones que se han dado en medio de su participación en MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Pichingo sobre las discordias que se viven en MasterChef Celebrity?

A través de su cuenta de Instagram, el actual participante de la décima temporada de MasterChef Celebrity, llevó a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierto a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas, especialmente sobre la competencia.

"¿Cómo tomaste al ver tanto falso, lo digo por las entrevistas o eran así?", escribió uno de los usuarios. Frente al interés, el reconocida comediante no dudó en afirmar que, personalmente, no algo que le afecte.

"Les voy a decir la verdad, yo no me tomo nada personal, uno no se puede empelicular con los comentarios de los demás", fueron sus palabras.

¿Cuál fue la respuesta de Pichingo tras ser interrogado por los comentarios que recibe en MasterChef Celebrity?

Frente al tema que tanto interés ha generado por los televidentes, el también trovador antioqueño dejó claro que, para él, se trata de un juego y prefiere quedarse con lo bueno que le ha permitido esta experiencia.

Pichingo reveló hizo inesperada revelación sobre su participación en MasterChef. Foto | Canal RCN.

Por otro lado, hubo un internauta quien no dudó en interrogarlo sobre la persona que mejor le cae de todo el reality, interrogante que el paisa respondió sin ningún problema.

"La verdad... con todos me la llevo muy bien, todos tienen su manera de ser especial y es muy respetable, sus comportamientos, sus formas de reaccionar, o su forma de pensar, siempre trato de querer a las personas como son", señaló.

Pichigo se sinceró sobre los comentarios negativos en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Pichingo sobre su participación en MasterChef Celebrity?

Así mismo, Pichingo, quien se ha caracterizado por su humor y nobleza, reveló que lo que más le ha gustado de MasterChef son los retos, especialmente cuando se enfrenta a pruebas en las que no conoce muy bien del tema, "ahí en ese momento, hasta los ateos rezan".

Por ahora, el comediante continúa dando lo mejor de sí mismo en el reality de cocina, en donde ha demostrado que además de su talento para improvisar, el culinario es otro de ellos.