¿Justin Bieber y Hailey Bieber planean tener su segundo hijo?

Hailey Bieber se encuentra viviendo una de las etapas más felices y transformadoras de su vida convertida en madre por primera vez junto a Justin Bieber, la modelo y empresaria ha dejado ver un nuevo costado más maternal, donde su hijo, Jack Blues, se ha convertido en el centro de su universo.

¿Cómo ha cambiado la vida de Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber desde que nació Jack Blues?

Desde la llegada de su pequeño en agosto de 2024, Hailey Bieber ha experimentado una transformación profunda y aseguró que ser madre le ha enseñado a vivir el presente con más calma y gratitud.

Aunque el embarazo fue llevado en privacidad y lejos de las cámaras, la pareja sorprendió al mundo cuando Justin publicó una tierna foto familiar con el mensaje “Bienvenido a casa Jack Blues Bieber”.

En diversas ocasiones, Hailey ha manifestado que disfruta cada momento de su nueva rutina como mamá según sus propias palabras, cuidar de su hijo la ha ayudado a reencontrarse con su esencia y a ver la vida desde una perspectiva más simple.

¿Hailey y Justin planean tener su segundo hijo?

Durante una entrevista Hailey Bieber confesó que desea ampliar la familia, pero a su tiempo, pues tanto ella como Justin prefieren disfrutar plenamente esta etapa con Jack Blues antes de expandir la familia.

“Sé que quiero más de uno, pero no tengo prisa” Expresó.

Hailey Bieber comparte lo feliz que se siente en su nueva faceta como madre junto a Justin y su hijo Jack Blues. (Foto AFP / Angela Weiss)

Y agregó que más allá de la fama y los compromisos profesionales, su mayor prioridad está en construir un hogar sólido y lleno de amor junto a su esposo.

¿Qué representa la maternidad para Hailey Bieber y Justin Bieber?

Hailey ha comentado en distintas oportunidades que ser madre era uno de sus sueños desde niña y que incluso antes de conocer a Justin, ya se imaginaba formando una familia y viviendo una maternidad amorosa.

Hailey Bieber vive su mejor momento como mamá y revela si tendrá otro bebé con Justin. (Foto Rich Fury / AFP)

Sin duda, la llegada de Jack Blues marcó un antes y un después en la vida de los Bieber y aunque Hailey no tiene prisa por darle un hermanito, todo apunta a que, cuando llegue el momento, la familia volverá a crecer.