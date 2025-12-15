Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle respondió sin filtros a críticas por subir de peso

El artista Beéle dejó un contundente mensaje a sus fanáticos luego que juzgaran su apariencia física.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beele responde a críticas
Beele responde a críticas de su físicoAFP: Romain Maurice

El cantante Beéle respondió a sus millones de fanáticos algunas críticas que ha recibido por su cambio físico.

¿Beéle se sometió a operación para cambiar su físico?

El artista había sido diagnosticado con obesidad grado 3, por lo que cuando tenía 18 años decidió someterse a una intervención bariátrica de reducción de estómago, lo que le permitió mejorar su salud y su apariencia física.

Beele responde a criticas por su fisico

Dicha operación la acompañó de alimentación sana y ejercicio, por lo que, su apariencia estaba siendo bastante elogiada por los internautas.

Sin embargo, en las últimas semanas sus fanáticos han notado que ha subido de peso, en especial en sus conciertos.

Tras su cambio físico, el artista ha sido fuertemente criticado al respecto, por lo que él decidió pronunciar sobre el tema.

¿Cómo reaccionó Beéle tras críticas por su físico?

El barranquillero realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos, y allí le enviaron varios comentarios sobre su físico, a lo que él contestó sin filtros y con el humor que lo caracteriza.

beele sobre su fisico

"Cuando llega diciembre uno lo primero que le suben son los cachetes, pero todo bien que en enero, tú sabes le metemos rico a la dieta, estamos disfrutando, siendo felices, Si ven un poquito cachetón déjenme ahí es justo donde quiero estar", dijo.

Tras su respuesta, varios seguidores reaccionaron apoyándolo y defendiéndolo indicado que no se debe opinar sobre el físico de los demás, mientras que otros no dudaron en seguir criticándolo.

Por ahora, el artista continúa disfrutando de estas fechas decembrinas y promocionando su más reciente álbum en conjuntos con el cantante puertorriqueño Ozuna, con el que ha tenido una gran acogida entre el público.

Además, se prepara para lo que serán sus próximos dos conciertos en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá, donde batió récord tras vender ocho fechas en la capital, demostrando el éxito que está teniendo con su carrera musical pese a las polémicas que ha protagonizado a nivel personal tras sus exparejas.

Mientras tanto, sus seguidores siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con el artista.

