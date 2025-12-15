Paola Jara compartió nuevas fotografías de sus primeros días como mamá junto a Jessi Uribe

Paola Jara vive uno de los momentos más especiales de su vida y a través de sus redes sociales mostró cómo han sido sus primeros días de navidad como mamá primeriza.

Sin revelar el rostro de su hija Emilia, dejó ver las escenas de amor familiar, unión y felicidad de esos primeros días de experiencia en la maternidad junto a Jessi Uribe.

¿Cómo vive Paola Jara su experiencia como mamá primeriza?

La publicación reunió fotografías en las que se puede ver a su mamá y su suegra acostadas junto a la pequeña, contemplándola con ternura, una escena que deja ver el respaldo familiar que rodea a Paola y a Jessi en este nuevo capítulo de sus vidas.

Para Paola, convertirse en madre ha significado un cambio profundo, y destacó la ilusión que siente al descubrir cada momento junto a su hija Emilia, desde las rutinas diarias hasta los consejos que pide para recuperar el horario de sueño que solía tener.

Uno de los videos más conmovedores fue en el que Paola se dirige a su hija preguntándole si tiene hambre mientras la consiente, como una muestra real de lo fuerte que se ha vuelto la conexión entre ella y su rol como madre.

¿Cómo celebraron Paola Jara y Jessi Uribe su primer Día de Velitas como familia?

La llegada de Emilia también marcó una forma diferente de vivir estas fechas, Paola compartió imágenes del primer día de velitas junto a su hija, una fecha especial en el que fue ella el centro de la celebración.

Paola Jara compartió imágenes de sus primeros días como mamá primeriza junto a Jessi Uribe. (Foto Canal RCN | AFP: Romain Maurice).

Aunque Jessi Uribe ya había experimentado la paternidad anteriormente, esta etapa tiene un matriz especial al vivirla junto a Paola Jara, ambos se han mostrado conectados con la experiencia disfrutando cada instante y reforzando su vínculo como pareja y como familia.

¿Cuáles son las próximas metas que acompañan a Paola Jara y Jessi Uribe esta nueva etapa de su vida?

Además de agradecer por la llegada de su hija, Paola Jara también aprovechó el día de las velitas para expresar uno de sus más grandes anhelos profesionales.

Paola Jara compartió emotiva publicación de Emila. (Fotos Canal RCN)

Dedicó una de ellas a un sueño que ha venido construyendo con disciplina y pasión, ser nominada al Grammy 2026 por su EP Sin Rodeos en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana.

Dejando ver que vive también este momento de su vida no solo en lo personal sino en lo profesional con gratitud y disfrutando del camino que sigue construyendo con miras en el 2026.