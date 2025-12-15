Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta sería la pista que pondría en duda los rumores de separación entre Karol G y Feid

Las publicaciones de Karol G desataron rumores de ruptura con Feid, aunque pequeños detalles han reavivado teorías sobre su relación.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Fans analizan cada detalle tras las misteriosas publicaciones de Karol G
Fans analizan cada detalle tras las misteriosas publicaciones de Karol G y Feid. Foto AFP/Dia Dipasupil

Karol G y Feid continúan ocupando en centro de las miradas en redes sociales, esta vez por una serie de señales que muchos interpretaron inicialmente como indicios de una posible ruptura, sin embargo, algunos consideran que el vínculo entre ambos sigue intacto, aunque lejos del ojo público.

Durante los últimos días, Karol G compartió una serie de fotografías que mostraron momentos de descanso, viajes y conexión con la naturaleza, llamando la atención no solo por lo bonito del paisaje y la experiencia, sino por lo que no mostraban, la ausencia explícita de Feid.

Cuando parecía que no había rastro alguno de Feid, en el contenido compartido por Karol G, algunos fans más observadores comenzaron a notar detalles sutiles, pues en al menos dos fotografías, de forma muy discreta, aparecen unos tenis Salomón, un calzado asociado directamente al estilo del intérprete de Luna.

 

La foto que causó más revuelo es donde se aprecia el cielo estrellado desde la playa, con el par de zapatos verdes destacándose en la parte superior del carro, un hallazgo que ha dividido opiniones pues para algunos se trata de una pista clara de que Feid estuvo presente, aunque sin protagonismo.

Para otros, es simplemente una coincidencia por el deseo de confirmar que la pareja sigue junta, lo cierto es que estos detalles avivaron la idea de que los rumores de ruptura podrían no ser del todo ciertos.

Las historias de Karol G mostraron una experiencia personal muy marcada, en donde se veía sola o en ocasiones acompañada por su familia en una isla durante 30 días soñados.

Un viaje que simbolizó el cierre de una etapa para la artista y un proceso de introspección y cambio, una clase de pausa emocional que suele asociarse a cierres importantes como las “rupturas” de las celebridades.

Feid, Karol G
Feid y Karol G no han vuelto a hacer apariciones públicas | Foto Dia Dipasupil / AFP.

Sin embargo, el silencio de ambos artistas frente a rumores ha sido clave para que todo tipo de teorías sigan creciendo, pues ninguno ha salido a confirmar ni desmentir su situación sentimental, lo que lleva a cada gesto, publicación o ausencia a ser analizada de manera profunda por sus seguidores.

A este rompecabezas se suman otros detalles que han dado de qué hablar, pues el día de las velitas, Feid fue visto usando una pulsera verde y otra rosada, colores que muchos asocian con la identidad visual de Karol G y su relación.

Karol G, Feid
Los rumores de que Karol G y Feid terminaron se mantienen latentes | Foto Mike Coppola / AFP.

Además, ambos artistas han utilizado emojis de cadenas en publicaciones recientes, un símbolo que se ha interpretado como una referencia compartida, además de seguirse mutuamente en Instagram, un detalle que no suele pasar desapercibido en medio de las rupturas mediáticas.

Además, Feid, anunció el lanzamiento de su documental, que será proyectado de manera gratuita en todas las salas de cine de Colombia, despertando expectativas sobre si el artista está cerrando una etapa creativa para dar paso a una nueva imagen y nuevos proyectos de cara al 2026.

