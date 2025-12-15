Yina Calderón impactó al revelar su nuevo tatuaje: ¿qué se hizo?

Yina Calderón, uno de los personajes más controversiales del panorama digital, nuevamente dio de qué hablar en redes sociales tras compartir que recientemente se realizó un nuevo tatuaje en particular zona del cuerpo.

¿Cuál es el nuevo tatuaje de Yina Calderón?

En las últimas horas, la reconocida creadora de contenido, no dudó en presumir este nuevo cambio en su apariencia que rápidamente desató diversas reacciones entre los internautas.

"Bueno, ya terminamos esta pieza por el día de hoy, falta otra sesión", son las palabras que se alcanzan a escuchar por parte de la persona encargada de hacer el tatuaje.

La comentada grabación, muestra con lujo de detalle las figuras que Calderón decidió plasmarse en su piel, las cuales consisten en figuras geométricas ubicadas en la zona del cuello y que se extienden casi hasta la mandíbula.

¿Qué se hizo Yina Calderón ene cuello?

Según lo comentó la mujer que estuvo detrás de estos trazos, este tatuaje permitió enmarcar el rostro de la influenciadora, además, señaló que hacía falta realizar algunos retoques.

Así mismo, la mencionada persona cuyo rostro no se ve, dio a conocer que aún falta terminar muy bien lo que es el recubrimiento, pues se trata de un proyecto grande que será finalizado en una segunda sesión.

¿Qué tatuaje se hizo Yina Calderón y en qué zona del cuerpo se lo hizo?

Finalmente, la tatuadora aclaró que, antes de esta nueva sesión, la empresaria de fajas ya tenía un mándala tatuado, no obstante, lo que se buscó fue justamente reconstruir lo que se había hecho inicialmente.

Como era de esperarse, la decisión de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dividió opiniones en redes, pues hubo quienes expresaron su aprobación, pero otros, cuestionaron su nuevo aspecto.

"Ahora si quedó igualita a Jefferson Cossio, separados al nacer", "Quiere ser Melisa", "Espectacular", "Aquí no les gusta Yina la patrona de todos ustedes.. pero como les encanta hablar de ella, soporten", "Hay que decirle que wow", son algunos de lo comentarios que se pueden leer.

Por ahora, muchas esperan expectantes poder conocer el resultado de la última sesión, pues en ese momento se podrá visualizar el trabajo completo y así mismo un panorama completo de cómo lucirá la opita.