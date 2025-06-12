La casa de los famosos Colombia: El Sebastucho formó masiva caravana para conseguir votos | VIDEO

Permanecen abiertas las votaciones para apoyar al séptimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026. Son seis los creadores de contenido que anhelan ingresar al reality, pero solo uno de ellos lo logrará.

Uno de los aspirantes de este grupo que está haciendo grandes campañas es El Sebastucho, hasta el punto en el que convocó una caravana al estilo Andrés Altafulla para que lo conozcan y así obtener más votos.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

¿Cómo fue la caravana que protagonizó El Sebastucho, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?

Sí, El Sebastucho se encuentra haciendo todo lo que está en sus manos para convertirse en un habitante oficial de La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN que regresa en 2026 con su tercera temporada.

Es así como el influenciador de la costa subió en un video las recopilaciones de la masiva caravana que hizo para obtener votos. En motos y carros, todos vestidos de color amarillo, El Sebastucho recorrió Barranquilla.

Una vez más, la costa se unió e incluso lo recuerdan como cuando sucedió con Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2025.

"Team Sebastucho, más vivos que nunca. Sigamos votando, familia, vamos", se lee en la descripción del video.

A continuación, el clip de la caravana que protagonizó el aspirante del grupo 7 a La casa de los famosos Colombia 2026:

¿Cómo votar por los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Votar por los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 es fácil y gratis. Todavía falta a que se revele un grupo, mientras tanto, para apoyar a los favoritos hay que llevar a cabo el siguiente paso a paso:

Artículos relacionados Selección Colombia IA destapa su pronóstico: así le iría a Colombia en el grupo K del Mundial 2026

Acceder al sitio web www.lacasadelosfamososcolombia.com

Entrar a la sección interactiva e iniciar sesión; si no tiene cuenta, deberá registrarse para continuar.

Buscar y hacer clic en el banner que dice "¡Vota por tu favorito!".

Elegir al aspirante que quiere apoyar y luego desplazarse hasta la parte inferior de la página para confirmar el voto.

Después de completar el proceso, podrá ver a cada concursante junto con el porcentaje de apoyo que ha recibido.

Se puede votar cada cuatro horas.