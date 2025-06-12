Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La casa de los famosos Colombia: El Sebastucho formó masiva caravana para conseguir votos | VIDEO

El Sebastucho está haciendo todo lo posible para ganar las votaciones y entrar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
El Sebastucho
La casa de los famosos Colombia: El Sebastucho formó masiva caravana para conseguir votos | Foto del Canal RCN.

Permanecen abiertas las votaciones para apoyar al séptimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026. Son seis los creadores de contenido que anhelan ingresar al reality, pero solo uno de ellos lo logrará.

Uno de los aspirantes de este grupo que está haciendo grandes campañas es El Sebastucho, hasta el punto en el que convocó una caravana al estilo Andrés Altafulla para que lo conozcan y así obtener más votos.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la caravana que protagonizó El Sebastucho, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?

Sí, El Sebastucho se encuentra haciendo todo lo que está en sus manos para convertirse en un habitante oficial de La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN que regresa en 2026 con su tercera temporada.

Es así como el influenciador de la costa subió en un video las recopilaciones de la masiva caravana que hizo para obtener votos. En motos y carros, todos vestidos de color amarillo, El Sebastucho recorrió Barranquilla.

 

Una vez más, la costa se unió e incluso lo recuerdan como cuando sucedió con Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2025.

Artículos relacionados

"Team Sebastucho, más vivos que nunca. Sigamos votando, familia, vamos", se lee en la descripción del video.

A continuación, el clip de la caravana que protagonizó el aspirante del grupo 7 a La casa de los famosos Colombia 2026:

 

¿Cómo votar por los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Votar por los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 es fácil y gratis. Todavía falta a que se revele un grupo, mientras tanto, para apoyar a los favoritos hay que llevar a cabo el siguiente paso a paso:

Artículos relacionados

  • Acceder al sitio web www.lacasadelosfamososcolombia.com
  • Entrar a la sección interactiva e iniciar sesión; si no tiene cuenta, deberá registrarse para continuar.
  • Buscar y hacer clic en el banner que dice "¡Vota por tu favorito!".
  • Elegir al aspirante que quiere apoyar y luego desplazarse hasta la parte inferior de la página para confirmar el voto.
  • Después de completar el proceso, podrá ver a cada concursante junto con el porcentaje de apoyo que ha recibido.
  • Se puede votar cada cuatro horas.
La casa de los famosos Colombia 3
El púbico vota por los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?

Netflix confirma la compra de Warner Bros y HBO por US$72.000 millones, un movimiento que cambia el rumbo del entretenimiento global.

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La integrante del elenco de Enfermeras reveló que prepara su matrimonio y adelantó detalles de la fecha de su unión.

El Sebastucho, Maiker Smith La casa de los famosos

IA predice quién sería el elegido del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

La IA analizó las probabilidades y dio el nombre del aspirante del grupo 7 que sería habitante oficial de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Greeicy emociona a sus seguidores. Greeicy

Greeicy sorprendió con un recuento de su año que cautivó a sus seguidores: "Feliz de cada paso"

Greeicy compartió un video en Instagram donde mostró los momentos familiares y artísticos que marcaron su 2025.

La Liendra cuenta la dificultad que lo recibió en su regreso a La Tebaida La Liendra

La Liendra revela el inesperado problema que enfrentó al volver a La Tebaida: “vale oro”

Copa Mundial 2026 Viral

La IA revela cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026 tras sorteo

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología