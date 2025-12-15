Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló la millonaria suma que ganó en un mes con sus redes sociales

La influenciadora Karina García dio a conocer la exorbitante cifra que ganó gracias a sus seguidores.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García sobre sus ingresos

La influenciadora Karina García reveló la millonaria suma de dinero que ganó digitalmente tras el apoyo que le dan sus seguidores en redes sociales.

¿Cuánto dinero ganó Karina García en el último mes?

La creadora de contenido dio a conocer a sus millones de seguidores la sorprendente cifra que acumuló gracias al apoyo que le han dado sus admiradores en sus plataformas digitales.

karina garcia sobre sus ingresos

Por medio de su cuenta de X, donde suma miles de fanáticos, compartió una imagen en la que presumió el resultado de los ingresos que obtuvo en el último mes.

Según dejó ver logró más de 550 millones de pesos colombianos solo con su contenido en redes sociales.

"Poco se habla de que el TEAM KARINA sacó 145 mil dólares en 1 mes. LOS AMO", escribió.

Tras su revelación, en la que se dejó ver muy orgullosa por sus ingresos, varios internautas reaccionaron al respecto, algunos aplaudiéndola y elogiando su trabajo, mientras que otros no dudaron en criticarla y cuestionarse sobre la veracidad de la publicación.

¿Cuánto son los ingresos de Karina García?

La influenciadora ha destacado que sus ingresos mensualmente suelen variar debido a su labor como influenciadora, pues los contratos no son constantes y el alcance suele ser diferente mes a mes por el contenido y el apoyo.

karina garcia revelo lo que gano en redes sociales

Karina García no solo se ganó dicho dinero por su contenido en redes sociales, sino que a eso se suman campañas que tiene con marcas que la contratan para ser imagen, historias en sus redes sociales para promocionar productos, las cuales destacó hace poco en entrevista con Dimelo King que cobra entre 12 y 15 millones de pesos colombianos, su propia marca de ropa deportiva y otros proyectos.

Por ahora, la paisa sigue disfrutando de su éxito en redes sociales y entreteniendo a sus fanáticos con sus publicaciones sobre su sofisticado estilo de vida, su maternidad con sus dos hijos Isabella Vargas y Valentino, sus entrenamientos, sus viajes y sus proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus admiradores en redes sociales.

Por su parte, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con la influenciadora.

