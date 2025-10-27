Así fue como Pichingo aseguró su lugar en el top 8 de MasterChef: ¡Una receta 99% perfecta!

El reto de salvación en MasterChef Celebrity comenzó con gran tensión y terminó con un momento lleno de orgullo y emoción, pues los participantes sabían que solo uno podría salvarse del reto de eliminación, y para lograrlo debían presentar una réplica impecable del plato asignado por el jurado.

Y aunque todos demostraron compromiso y técnica, fue Pichingo quien logró destacarse con una Panna Cotta que, según los jueces, estuvo “a un 99% de la perfección”.

¿Cómo logró Pichingo conquistar a los jurados con su preparación en MasterChef Celebrity?

Pichingo asumió el reto con una mezcla de nervios y concentración, consciente de que jamás había preparado una Panna Cotta en su vida, y la complejidad del postre radicaba en su precisión, un gramo de más o de menos podía arruinar por completo la textura.

A pesar de eso, Pichingo confió en su instinto y trabajó con cuidado cada detalle, desde la mezcla base hasta la consistencia final del postre, y al presentarlo ante Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, se vivió un momento de expectativa.

Rausch, curioso, le preguntó a Pichingo si creía que había hecho un buen trabajo, a lo que él respondió con seguridad “Es un 98% perfecta” y tras unos segundos de silencio le dijo “Yo diría que un 99% casi perfecta”.

El comentario provocó aplausos y felicitaciones de sus compañeros, dejando claro que la seguridad y la precisión fueron clave para su éxito.

¿Qué participantes estuvieron cerca de lograr la salvación en este reto de MasterChef Celebrity?

Aunque Pichingo fue el gran ganador, Alejandra Ávila se llevó los elogios por su esfuerzo y dedicación, su reto consistía en preparar un ramen desde cero, incluyendo la elaboración de la pasta artesanal.

A pesar del resultado visualmente impecable, el exceso de sal le jugó una mala pasada y Nicolás de Zubiría le explicó que, de haber probado su plato antes de entregarlo, habría podido corregir el detalle y posiblemente ganar la salvación.

Esta observación fue tomada por Alejandra como una valiosa lección, demostrando que en la cocina de MasterChef no solo se mide la técnica, sino también la atención a los pequeños detalles que marcan la diferencia.

¿Qué pasó con los otros participantes en el reto de salvación en MasterChef Celebrity?

Carolina Sabino, Ricardo Vesga y Raúl Ocampo también presentaron platos con gran esfuerzo, pero no alcanzaron el nivel necesario para subir al balcón, y en el caso de Raúl, el tiempo fue su principal enemigo pues cocinó el pulpo por más de 30 minutos cuando solo necesitaba 20, lo que cambió la textura de su preparación y afectó el resultado final.

Finalmente, tras la deliberación, los jurados reconocieron el crecimiento de todos, pero fue Pichingo quien aseguró su lugar en el top 8 de la competencia.

Entre aplausos, subió al balcón, se quitó el delantal negro y celebró su salvación con una sonrisa que reflejaba no solo alivio, sino también orgullo por haber superado un reto que parecía imposible en MasterChef Celebrity.