Violeta y Carolina protagonizan un momento incómodo en MasterChef: "Ese tonito no me gusta nada"

La competencia en la cocina más exigente del país continúa generando emociones con un nuevo reto de salvación, en esta ocasión, el jurado sorprendió con una dinámica que ya ha puesto en aprietos a más de uno, replicar un plato.

Lo que marcó el inicio de esta jornada fue la actitud de Violeta Bergonzi, quien bajó del balcón con la misión de asignar las recetas a sus compañeros, su papel de “jueza invitada” generó un momento de tensión inesperado, especialmente con Carolina Sabino, quien no recibió con mucha alegría la elección que le tocó.

¿Qué desató el momento incómodo entre Violeta y Carolina en MasterChef Celebrity?

Violeta debía decidir quién haría cada plato, y al momento de acercarse a Carolina, se notó cierta incomodidad, en medio de las risas y comentarios, Violeta insinuó la idea de darle un postre, un área que es talón de aquiles para ella, a lo que Carolina respondió con un tono sarcástico.

“¿Quieres asignarme un postre, Violeta? Con mucho gusto”. Expresó Carolina.

Finalmente, Violeta optó por entregarle un plato típico cartagenero, la posta cartagenera, que aunque no era un postre, tampoco resultaba una tarea sencilla, y aunque la tensión se disimuló el ambiente en la cocina quedó marcado por ese momento incómodo entre ambas.

¿Qué platos se prepararon en este reto de MasterChef Celebrity?

Carolina Sabino con la posta cartagenera, Raúl Ocampo con pulpo a la brasa, Ricardo Vesga con costillas de cerdo, Alejandra Ávila con ramen y Pichingo con una panna cotta. Cada receta requería precisión y técnica, y todos sabían que un pequeño error podría ser decisivo para quedarse o estar a un paso de salir de la competencia.

Violeta Bergonzi sorprendió al bajar del balcón con el poder de asignar los platos del reto. | Foto: Canal RCN

Alejandra, por ejemplo, debía preparar pasta oriental desde cero, algo completamente nuevo para ella, Raúl, en cambio, enfrentaba el reto de cocinar una proteína tan delicada como el pulpo, mientras que Pichingo confesó que nunca había hecho una panna cotta en su vida, lo que lo ponía en un punto de riesgo alto.

¿Quién logrará quedarse con la victoria en el reto de salvación en MasterChef Celebrity?

Con la alacena abierta y el tiempo corriendo, los participantes se concentraron en replicar los sabores y texturas con la mayor fidelidad posible, y el jurado compuesto por Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch comenzaron a recorrer las estaciones brindando consejos, observando técnicas y, por supuesto, evaluando los errores que podrían costar caro al momento de evaluarlos.

El reto de salvación puso a prueba la técnica y la paciencia de los participantes en MasterChef. Foto Canal RCN

Aunque todavía no se sabe quién será el salvado, quedó claro que este reto es una verdadera prueba de precisión y que será la razón por la que solo uno asegurará su permanencia en el top 8 de MasterChef Celebrity.